Quién fue la última participante eliminada de Gran Hermano

Más tarde, el presentador informó que Martín continuaba en el reality. El Chino sacó el 4,4 por ciento de los votos. Luego, la jugadora que salió de la placa fue Furia. La tatuada obtuvo el 20,8 por ciento de los votos. "Emmanuel merece quedarse. Sigan votando a la mugrosa (por Coti)", disparó Furia cuando se enteró de que el peluquero o la correntina podría irse.

Minutos después de la medianoche, Del Moro anunció que Coti debía abandonar el reality. Inmediatamente, Furia -eufórica- se puso a gritar y festejar que la correntina finalmente dejaba el reality.

La rubia se fue del show al sacar el 58,8 por ciento de los votos. En tanto, el cordobés obtuvo el 41,2 por ciento. ¡Peleadísimo!

Furia ventiló secretos de la intimidad sexual de Mauro en Gran Hermano: "Le gustan otras..."

Furia y Mauro D'Alessio tuvieron química desde el minuto 0 en Gran Hermano. El muchacho cruzó la puerta y ella le declaró su amor. A las pocas horas, los participantes estaban a los besos y arrumacos.

Sin embargo, el tiempo pasó y, al parecer, la relación se fue desgastando. Así lo dejó entrever Juliana durante una charla con Emma Vich. La estratega se quejó de la performance de su pareja y ventiló detalles de su intimidad sexual.

"Tengo que ir a limpiar el sauna.... donde pienso que garch... y no garcho. Me trajeron a un pibe que no quiere coger", exclamó Furia, indignada y preocupada por la abstinencia.

Finalmente, la jugadora deslizó que a Mauro no le gustan las chicas. "'Tiene otros deseos sexuales Juliana, no es tu culpa'.... es porque no tengo pene. Es travieso, le gustan otras cosas", sentenció.