El inesperado mensaje de Furia a Catalina que descolocó a Santiago del Moro en Gran Hermano

“Gracias Cata por todo el apoyo que tuve acá en la casa. Gracias a Dios tengo Virginia acá que me está diciendo que me amás un montón, y yo también te amo. Joel, también te queremos un motón. Y no es por estrategia lo que digo”, expresó la entrenadora.

Completamente sorprendida por sus palabras, el conductor Santiago del Moro la interrumpió y preguntó: “Pará un minuto, ¿a Cata le mandaste un saludo?”.

“Sí, obvio, porque sabe que la amo un montón y que la quiero un montón. Lamentablemente acá las cosas se dieron diferentes. Sabe que tengo que seguir jugando", aseguró la jugadora.

Al mismo tiempo, enfocaron a la pediatra en la tribuna del programa y la misma se mostró descolocada por el gesto de su ex compañera.

Catalina Gran Hermano

El pacto que Furia le propuso a Emma y Manzana, de cara a la final de Gran Hermano

Tras la salida de Coti Romero de la casa de Gran Hermano, Furia está recargada. No está dispuesta a negociar su lugar en la final del reality más popular de la TV.

Anoche, después que terminó la gala, Juliana tuvo una charla con Emma Vich y Manzana en el cuarto. La estratega apuntaló las fichas con sus compañeros, de cara a la final del programa.

"Si hay foco y no se desvían los votos podemos ir todos a atacar", señaló y dijo que tiene que ir por "los buenitos". "Confío en esto, no estoy delirando, las semanas no cambian más. Queda nada, nada", remarcó.

La jugada de Furia podría dejar afuera de la competencia a Florencia o Mauro, que no son parte de los que están desde el principio. La entrenadora de fitness siempre vio en ellos una ventaja en el reality por la información que tienen desde exterior.