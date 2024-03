Tras su polémica salida de Gran Hermano, Agostina Spinelli reveló la peor noticia

Si bien hacía cuatro años que estaba en pareja, tras el paso de Agostina por el reality, tal parece que la relación se terminó. Fue Pía Shaw quien tiró la info frente a la ex participante, en el magazine que conduce Georgina Barbarossa.

Agostina Spinelli y Romina Uhrig - captura .jpg

En tanto, Romina Uhrig, que estaba junto a ella en el programa, atinó a evitar que le pregunten por el tema al deslizar: "Se acaba de separar, déjenla tranquila, por favor". Pero Pía insistió queriendo saber si fue su novia quien la dejó, a lo que Spinelli sentenció firme: "No, se terminó".

Y sobre los motivos de la ruptura, la ex GH se sinceró al contar, aunque sin dar detalles, que su pareja "no soportó que esté ahí, la exposición", al tiempo que deslizó que además "pasaron cosas que no me gustaron".

Así, frente a la consulta de Nancy Pazos queriendo saber ahora está de duelo por la separación, Agostina fue contundente. "¡No! ¿Qué duelo?" respondió a los gritos y le aseguró que está contenta. Por último, Uhrig remató: "Estamos las dos separadas, así que vamos a salir de joda".

Agostina reveló el verdadero motivo de su escandalosa salida de Gran Hermano: "Venía de..."

Este martes, Agostina Spinelli estuvo en El debate de Gran Hermano (Telefe) y habló sobre su abrupta salida al sentirse amenazada por Juliana 'Furia' Scaglione.

Ni bien comenzó el programa, la panelista Laura Ubfal opinó que Spinelli "se fue porque se quiso ir". "Hubo distintas conductas. Vos te enfrentaste a Furia. Licha (Navarro) nunca la enfrentó", agregó la rubia.

Más adelante, el conductor Santiago del Moro le dio la palabra a Agostina y le preguntó por qué salió. La expolicía aseguró: "La verdad es que yo decidí irme de la casa porque venía de una semana muy heavy".

Agostina Spinelli 1.jpg

"También me afectó la entrada de los tres repechajes", admitió. El presentador, ahí, ordenó qué situaciones la llevaron a dejar el juego. "Hay tres instancias. Una es ese mano a mano con Flor (Cabrera), en esa cena, cuando ella la da vuelta y la sacás a Flor, vos ya te sentías fuera de juego. Después hubo otra instancia cuando llega Romina (Uhrig) y te carga de información y te empodera desde un lugar que vos te pasás tres pueblos. Por lo que vos interpretaste que Romi quería decirte o el juego que había hecho ella. Y después la llegada de Cata (Gorostidi). Esa amiga que vos esperabas y que entra distinta, rara. Fueron tres instancias que a vos te fueron marcando hasta el punto que te dejan afuera del juego, pero por vos", explicó Santiago.