Alejandro Sanz habló sobre su estado de salud tras su alarmante mensaje: "Encerrarme no es buena idea"

Y agregó: "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Ante la repercusión que tuvo en sus fans y los medios su alarmante mensaje, el famoso intérprete se volcó a su cuenta de Twitter para aclarar cómo se siente tras contar lo que le pasaba y admitió que no quiere suspender la gira de shows que tenía programada.

"Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", indicó Alejandro Sanz.

Y dejó en claro: "No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino".

Karina La Princesita le respondió a Alejandro Sanz tras el preocupante mensaje que dejó en las redes

Hace unos días el cantante Alejandro Sanz generó gran preocupación en la redes sociales tras viralizarse un angustiante mensaje en su cuenta de Twitter confesando no estar pasando por un buen momento anímico.

Y entre las muchísimas reacciones inmediatas, Karina La Princesita, quien hace meses confesó su cuadro de depresión, se solidarizó con el español.

Sin duda, la publicación causó mucha preocupación en pocos minutos. Y entre los mensajes de apoyo y aliento, se destacó el de Karina La Princesita, quien movilizada ante las palabras del intérprete de No es lo mismo, no dudó en responderle solidarizándose con su colega.

“Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro, y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones, seguramente pasará”, le escribió Karina de manera empática a Sanz, quien días atrás volvió a sufrir un ataque de ansiedad antes de subir al escenario.