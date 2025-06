El desesperado pedido de Benjamín Vicuña por sus hijos que involucra a Pampita y la China Suárez: "No doy más"

"No doy más. No sé qué pasa con los colegios, esto es un llamado de atención. Ya por niño hay como unas seis o siete actividades de fin de año. Paremos por favor”, manifestaba con suma preocupación Benjamín Vicuña.

Y sobre los memes que circulan en las redes con fotos de él en "modo papá", el actor aseguró: "Es una caricatura, las mamás también son muy mamás y de esto se trata, de poder compartir este rol maravilloso. Tenemos bien definido los roles, lo que pasa que lo nuestro es todo muy público".

En cuanto al vínculo como padres con Pampita y la China Suárez, sus ex y madre de sus hijos, el arista chileno remarcó: "Y alguno de nosotros viaja o en el caso de ellas es muy notorio y automáticamente se da este ejercicio, pero no hago ni más ni menos que cualquier papá. Detrás del humor hay un machismo explícito en los memes".

Y dejó en claro que no le gusta opinar sobre la vida de sus ex parejas cuando es consultado por la prensa: "Los entiendo a los periodistas cuando dicen 'tenés que opinar' pero '¿por qué tengo que opinar?'. Han pasado muchos años y somos todas personas libre e independientes. Tenemos el vínculo de ser padres pero no me gusta que me pongan en ese lugar como vocero de la vida de los otros".

Embed

Benjamín Vicuña se plantó ante la idea de la China Suárez de llevar a sus hijos a vivir a Turquía con Mauro Icardi

En medio del revuelo constante que genera el romance de la China Suárez y Mauro Icardi, quien rompió el silencio después de mucho tiempo es Benjamín Vicuña.

El actor, quien se separó de la actriz en 2021 y tiene dos hijos con ella, Magnolia y Amancio, habló con el ciclo Intrusos (América Tv) sobre las noticias constantes en torno a su ex y que de alguna manera lo involucra a él y la crianza de los pequeños.

"Trato de no estar al tanto porque hay mucha información, cosas que están buenas y cosas que no", se sinceró el chileno.

Y en ese sentido apuntó: "Me da tanta vergüenza que son cosas domésticas de permisos, viajes, vida familiar... En ese sentido sí se conversa y siempre se preserva a los chicos que es lo más importante".

"Se dicen barbaridades. Leí algo de ese señor pero ya uno pierde si es real o no, no quiero ni saber. A mí también me pasa, por ahí viene un loco y te tira alguna en las redes sociales, que yo las utilizo por mi trabajo", comentó Benjamín Vicuña sobre el polémico mensaje del supuesto abogado Guillermo Gastón López que expuso la China donde se mete con uno de sus hijos.

Y en esa línea resaltó: "Trato de cuidarme y preservarme e ir para adelante como siempre". En cuanto al diálogo con la China Suárez por sus hijos, el artista reconoció: "Son cosas que hablan en privado también. Hay cosas que sí que me parece están de más, pero la verdad es que es difícil".

Sobre el final, consultado sobre si aceptaría que sus hijos se vayan a vivir a Turquía con la China Suárez y Mauro Icardi, Vicuña fue categórico: "No hay ninguna posibilidad", concluyó.