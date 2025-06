El dramático golpe sobre la salud de Bruce Willis que conmovió al mundo: “Una despedida vacía”

“El día que Bruce recibió su diagnóstico, salimos del consultorio con un folleto y una despedida vacía. Sin plan, sin orientación, sin esperanza, solo conmoción”, relató recientemente la modelo en un encuentro en Las Vegas en el Foro del Movimiento de Mujeres con Alzheimer.

Al tiempo que sumó: “El futuro que imaginábamos simplemente se desvaneció, y me quedé tratando de mantener unida a mi familia, criar a nuestras dos hijas pequeñas y cuidar al hombre que amo mientras lidiaba con una enfermedad que apenas comprendía”.

Fue allí que confió cuánto necesitaron en ese entonces palabras contenedoras. “Lo que necesitaba en ese momento, en esa cita médica, no era solo información. Precisaba que alguien me mirara a los ojos y me dijera: ‘Esto parece imposible ahora mismo, pero encontrarás tu equilibrio. Sobrevivirás a esto y crecerás gracias a ello’”, concluyó.

Cómo se prepara Demi Moore para el doloroso adiós a Bruce Willis

Desde hace varios años, Bruce Willis lucha con su enfermedad degenerativa -demencia frontotemporal- pero fue en mayo de 2024 cuando aseguraron que la enfermedad lo estaría consumiendo por completo, y la familia ya se estaba preparando por lo peor. Hablamos, de que la lucidez del actor, se perderá por completo.

De acuerdo, con la revista In Tocuh, Demi Moore y Emma Heming -actual esposa del actor- afirmaron que "no sabrían cuanto tiempo le queda, por lo que tratarían que todos los días sea su último día". Y agregaron: “Todos se dan cuenta de que este podría ser el último. Sus hijas están tomando tantas fotos y vídeos como sea posible”.

Con respecto a Demi, su atención se centra en estar presente en su vida tras romper como pareja, y afirmó que la amistad duró mucho tiempo ya que el amor nunca se fue. Su objetivo, es estar con él hasta el último minuto.

Por último, Demi Moore se hizo cargo de Bruce Willis, y afirmaron en el medio citado: "Han estado cocinando sus platos favoritos, leyéndole o simplemente estando en silencio. Todo el mundo quiere asegurarse de que sepa lo profundamente amado y apreciado que es”.