Robertito Funes fue agredido por dos trapitos a los que no les dio dinero: el violento video 

"Primero, como no veían quién manejaba, me tiraban chorros de agua. Uno se asoma, me reconoce y me empieza a pedir que lo ayude. Justo abre el semáforo y arranco, ahí empezó a insultarme", relató entonces este jueves en A la Barbarossa (Telefe) tras las viralización del tenso momento dado que los trapitos también lo grabaron y difundieron las imágenes.

Embed

En tanto, más adelante, al parar en otro semáforo uno de los hombres lo había seguido con su hijo para seguir insultándolo. "Ahí no me gustó, puse balizas y me bajé con el celular. Ellos tenían uno mejor que el mío, se los puedo asegurar", agregó Funes.

Lo cierto es que la situación tomó mayor relevancia porque terminó interviniendo la policía, tras lo cual los agresores quedaron detenidos. Pero a las pocas horas, Robertito se encontró con que los agresores habían viralizado la grabación de ellos en las redes sociales, contando otra versión de lo sucedido.

"La verdad es que me han dicho tantas cosas que no recuerdo, pero bueno. No fue ni más ni menos que lo que vive cualquier persona que maneje a diario por la Ciudad", concluyó entonces Funes desde el móvil del magazine de Georgina Barbarossa tomándoselo con la mayor tranquilidad posible.

Robertito Funes - agresión callejera - cpatura A la Barbarossa.jpg

Robertito Funes enfrentó la grave acusación de Juan Reverdito sobre su salida del panel de Gran Hermano

Esta semana, el ex Gran Hermano Juan Reverdito habló con el programa de Ángel de Brito sobre su repentina salida del panel de La noche de los ex y apuntó directamente contra Robertito Funes, el conductor del ciclo de los viernes en la pantalla de Telefe.

“El jueves me mandaron un mensaje en el que no estaba. Me dijeron que iban a probar a otro participante. Me sorprendió, pero bueno, nada. Me dijeron que es rotativo”, comenzó explicándole a LAM (América TV) al tiempo que inmediatamente responsabilizó al Funes por tal decisión.

Al tiempo que disparó: “Es difícil estar en un panel cuando no tenés experiencia y hay chicos que están hace tres años. Más si el conductor no te ayuda ni te tira un centro. Se hace complicado... Yo le pongo la mejor, pero es muy difícil hablar u opinar porque uno quiere decir algo y te cortan automáticamente”, en clara alusión al conductor.

Embed

Frente a estas polémicas declaraciones del exhermanito, PrimiciasYa habló en exclusiva con Robertito Funes, quien explicó cuál es la dinámica del debate y por qué Reverdito no estuvo el viernes pasado. "En mi programa hablan todos. Son 9 personas que están al aire, y hago lo posible para que se luzcan cada uno de ellos", confió de entrada.

Así como también amplió: "Si uno no pudo hablar en un bloque, abro el bloque siguiente con el que quedó sin dar su devolución. También sigo órdenes del control. Si el tema no rinde o uno de los chicos no redondea, inmediatamente me indican ir con otro".

"Hay sólo 4 fijos. El resto son rotativos y Juan es rotativo. Es un muchacho muy trabajador y, desde la producción de Gran Hermano siempre se los tiene en cuenta. Me sorprende lo que dice. Seguramente volverá en breve", concluyó Funes de manera contundente.