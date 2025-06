Así es el vínculo actual entre Sebastián Graviotto y Toribio luego de su separación de Juana Repetto

En las últimas horas, el emprendedor compartió dos videos en sus historias de Instagram y mostró cómo es su vínculo actual con el hijo de Juana.

En el primero de los videos se puede ver a Sebastián sentado a un costado de la cancha observando la clase de fútbol de Toribio. "Yo estoy acá, sentadito, como un viejo jubilado mirando a Torito", se le escucha decir a Graviotto mientras ceba un mate.

Luego, en el segundo clip, Graviotto registró a Toribio jugando al fútbol con sus amigos. Por lo tanto, quedó claro que la relación entre Sebastián y el hijo mayor de Juana sigue intacta.

Embed

Embed

Juana Repetto reveló el verdadero motivo de su separación de Sebastián Graviotto: "Me sorprendió"

La separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto fue una verdadera sorpresa. En una nota con Puro Show, la actriz habló por primera vez con la prensa durante el estreno teatral de su padre, Nicolás Repetto.

“Estoy muy bien, obvio que es un proceso y en este caso tengo dos hijos que está bueno acompañar. Pero venimos muy bien. Por suerte estamos muy bien”, expresó.

“Se enteraron a la semana real. No me molesta, sabía que iba a pasar tarde o temprano. Me sorprendió, sí, que fuese como tan rápido, y no sé cómo hacen para saber y enterarse de cosas tan privadas, porque ni siquiera sabían algunos amigos. Me sorprendió, sí, que se filtró al toque, que se supiera tan pronto”, añadió.

“Se habló de una infidelidad por parte de él, te lo pregunto”, indagó el periodista del ciclo de El Trece.

“No, no, por lo menos en esta situación en particular, que yo sepa, no”, respondió Juana.

La actriz expuso detalles de la razón detrás de la ruptura. “No tuvo que ver con infidelidades. Tuvo que ver con cosas que no venían funcionando, no veníamos logrando funcionar bien como familia. Y me parece que de esta manera podemos funcionar mucho mejor”, agregó.

Al final, Juana Repetto dejó abierta la posibilidad de haber sido traicionada por Sebastián Graviotto: “Si él estaba en Mendoza, yo estaba acá, no me enteré. Es probable, la gente se chamulla con gente, y esas cosas pasan... ¿Qué sé yo? ¿Quién te dice que no? Yo me entero, me lo estás contando vos”.