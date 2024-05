Catalina Gorostidi liquidó a la hermana de Furia por filtrar una foto íntima suya: "Desagradable"

Sin embargo, todo alcanzó un nuevo nivel cuando en las últimas horas la hermana de Juliana compartió un tweet que contenía un foto de Catalina con el torso desnudo e incluso utilizaba su cuerpo como parte de una broma contra Joel.

Coy foto de Catalina

Esto generó una feroz reacción en la pediatra quien a través de la misma red social escribió: “Esto sos vos, Coy. Sos la persona más desagradable que gracias a dios no conocí. Dejá de colgarte de tu hermana, nefasta".

A su vez, los fanáticos de reality también se mostraron indignados con esta situación y dejaron sus comentarios. "Después se hace las buenas vibras y es un asco de persona", "Clavale una denuncia", "Hace tiempo no veía una persona tan oscura como Coy", expresaron.

Catalina Gorostidi contra Coy

Catalina Gorostidi contó la verdad detrás de su apasionado beso con Damián: "Estoy..."

En las últimas horas se viralizo en las redes sociales un video de los ex participantes de Gran Hermano (Telefe), Catalina Gorostidi y Damián Moya, dándose un apisonado beso a la salida de un boliche.

La imagen llamó la atención de los fanáticos del reality y rápidamente comenzaron a preguntarse si se trataba de un nuevo romance. Sin embargo, la pediatra se expresó en cuenta de X y aclaró cual era el vinculo entre ambos.

Catalina Gorostidi Damian beso

Si bien los jóvenes no tenían la mejor relación en sus días de convivencia dentro de la casa más famosa del país, parece que afuera las cosas se dieron diferentes pero solo llegaron a la instancia de amigos.

“Quiero aclarar simplemente que no hay ningún romance. No estoy saliendo con nadie. Un beso con algunos tragos arriba no le hace mal a nadie. Estoy sola”, escribió Catalina en un tweet.