El enojo de Catalina de Gran Hermano tras la polémica que generó una foto de su pasado

Catalina Gorostidi retro

Cansada de los comentarios al respecto de su imagen, Cata decidió responder citando uno de los tweets que compartía la foto y escribió: "Soy yo mi amor! A mis 25 años! ¿Te jode que ahora sea una diosa gracias a dios con éxito laburo y un título de 9 años universitario abajo del brazo?".

"¿Por casa todo bien? Te cuento otra cosita mi amor Tengo operada las lolas y ácido hialurónico en labios y nariz sabes porque ? Porque labure toda mi vida y me lo pague", reconoció.

Y concluyó: "Todo lo demás GENÉTICA y gym! Y si te molesta mi cuerpo .. NO me mires mi vida ! Jamás me hice una lipo ni nada en el cuerpo".

Catalina Gorostidi descargo por su foto

Romance confirmado entre dos participantes de Gran Hermano 2023 tras su salida del reality

Es sabido que Gran Hermano es un verdadero cupido en las diferentes ediciones a lo largo de estas dos décadas. Desde Ximena Capristo y Gustavo Conti hasta Daniela Celis y Thiago Medina han conformado verdaderas familias, incluso con hijos.

Y como no podía ser de otra manera, la edición actual del reality de Telefe tampoco es la excepción. Así, en las últimas horas fueron dos de los participantes ya eliminados de la casa quienes confirmaron haber empezado una historia sentimental.

Se trata nada menos que de Catalina Gorostidi y Joel Ojeda, quienes entraron a la casa en dos oportunidades ya que ambos formaron parte del repechaje. Pero tal parece que tras la eliminación definitiva de cada uno de ellos, los chicos comenzaron a verse con otros ojos y terminaron conectando.

catalina-gorostidi-y-joel-ojeda.jpg

Así lo contaron desde el canal virtual de Martín Cirio, más conocido como La Faraona, donde los ex hermanitos respondieron consultas del público, si bien hubo una que los desencajó por completo. “Les quería consultar si adentro de la casa se tenían ganas y si ya culearon”, preguntó un fanático desde el celular del influencer.

Entre risas y miradas nerviosas, fue el azafato quien tomó la posta y deslizó: “No culeamos y, ¿qué sé yo? Las ganas pasa que cuando tiene tan buena onda se confunden las cosas. Pero todavía no pasó”.

“Ustedes me dan muy a la pareja de (Andrea) Rincón y Ale Sergi. En el sentido que a vos te veo re tranquilo y a vos re arriba... ¿Llegaron a hacer algo mínimo? ¿Un beso?”, disparó picante entonces Cirio a lo que la médica pediatra admitió visiblemente nerviosa: “Ya te dijimos que no garchamos pero que hubo algo, ¡es un montón! Hay ciertos temas que no se hablan”.