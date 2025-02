Cristian Castro reveló cuándo será su casamiento con Mariela Sánchez y sorprendió a sus fans

"Es un minón que me cuida muchísimo, me cuida tanto. Se merece todo. Me voy a casar con ella el próximo año", afirmó el cantante de Azul.

Cabe recordar que Castro y Sánchez se reconciliaron hace unos meses después de una escandalosa separación que duró un tiempo. En aquel momento, cuando volvieron a apostar al amor, había expresado:"Nos extrañamos. Estamos pensando en los dos y no hubo un motivo verdadero importante para la ruptura. Era cuestión de relajarnos un poco".

Cristian Castro habló de la tensa relación que tiene con Luis Miguel: "Lo voy a encontrar un día y..."

En una nota con Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito para Bondi Live, el cantante Cristian Castro habló de su vínculo con Luis Miguel y fue contundente.

El hijo de Verónica Castro indicó que él no tiene nada contra su colega, pero siente que hay un tema pendiente, que podría tener que ver con una mujer con la que ambos tuvieron una historia, la cubana Daisy Fuentes: "Él tiene un rollo conmigo, no sé si es por lo de esta chica que salió él y salí yo”.

Cristian enfatizó que tiene una profunda admiración por Luis Miguel. "La verdad es que no lo entiendo porque yo lo quiero, pero a morir”, agregó.

Respecto al vínculo con Fuentes, el artista explicó: "Cuando yo me enteré que este chico estaba medio enamorado de ella y le dije ‘¿me estás cargando? Somos amigos con Luis. Mañana mismo te tomás el avión y te vas con él’”.

Al finalizar, el reconocido cantante reiteró que, a pesar del malentendido, sigue estando del lado de Luis Miguel 100 por ciento. "Lo que quiero que él comprenda, que estoy de su lado. Ya lo voy a encontrar un día y lo voy a mimar”, sentenció.