Furia se cansó de Gran Primo e hizo una dura acusación frente a sus compañeros en Gran Hermano

Asombrada por la furiosa expresión, Florencia Regidor le preguntó: “¿Por qué lo odias tanto a Gran Primo?”, a lo que Juliana respondió sin medias tintas: “Porque él la hizo entrar (a Coti Romero)”.

“Vas al confesionario y te chupa el or... Hablás dos palabras, le contás dos cosas que vos pensás, y el chabón ‘no, yo no creo que sea así'. Bueno, chau”, describió, tratando de dar a entender que no solamente le da información a sus competidores, sino que también intenta desorientarla a ella.

En tanto, luego durante una actividad, Furia volvió a disparar contra la producción: “Gran Primo, andá a la con... de tu madre. Me metieron en esta placa, sabes qué... antes puteo, después me voy”.

Furia reveló cuál será su próxima víctima en Gran Hermano: "La semana que viene lo saco"

En Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione volvió a elegir a su próxima víctima y enfrente de uno de los 'Bros' vociferó el nombre del jugador que planea eliminar.

Todo sucedió cuando Furia estaba en una de la habitaciones bailando y cantando uno de los temas que sonaba dentro de la casa. Acto seguido, pasó Federico 'Manzana' Farías, que salía de la ducha, y lo saludó.

“Acá, molestando a los 'Bros' para que se levanten. Les tocó esta semana, les voy a hacer la vida imposible”, le dijo a Manzana. “Capaz que Bautista (Mascia) se salve un poquito, pero no sé”, agregó la tatuada mirando al uruguayo, que se estaba despertando.

“Tengo un comunicado, me acaban de llamar. Avisale a Martín (Ku) que si se me pone en contra esta semana, la semana que viene lo saco afuera”, disparó.

Y advirtió: “Que no me rompa las p.., que ahora si, la que me hicieron a mí les vuelve”.