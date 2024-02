Gran Hermano: Manzana enfrentó a Furia y jugó fuerte para marcar el rumbo de las nominaciones

"Tengo un mensaje general que puede caer bien o mal, y que tiene que ver con la palabra que me mandaron ayer", comenzó diciendo Manzana. "Voy a empezar diciéndoles que el día que entré por esa puerta sabía que lo hacía para jugar solo, eso es lo que hice todo este tiempo. Aclaro para que lo sepan, y lo hago delante de todos ustedes. No me tiembla el pulso y tengo los huevos bien puestos para pelear con quien sea, y si la tengo que picar o armar quilombo, lo voy a hacer", siguió.

El participante prometió tener una conversación privada con cada uno de sus compañeros. “Voy a tener que demostrarlo en algún momento, diciendo las cosas como son. Lo voy a hacer con cada uno, los voy a encarar mano a mano”, aseguró.

Manzana remarcó que está dispuesto a enfrentar a quien sea. “Me llevo bien con todos. Pero mostré poco de lo que soy afuera. Gracias, mamá, por abrirme los ojos”, añadió, evidenciando que se siente confiado.

“No me olvido nada de nadie, sé todo de todos. Solo confío en tres personas por quienes pongo las manos en el fuego: Joel, Nicolás y Emmanuel”, acotó y apuntó a Furia, con quien en el pasado tuvo momentos de tensión: "Con vos, Furia, adoro la relación que tenemos, sé que tenemos momentos compartidos en el último mes y recuerdo que me dijiste ‘falso’. Hoy está todo bien, la convivencia bien con todos, pero cuando sea el momento de estar en placa y tenga que pelear con cada uno de ustedes, y sobre todo con vos, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para tener que sacarte a la ch… de Gran Hermano. Sé que sos una gran jugadora".

Un tanto molesta, Juliana le contestó. "Mandale un saludo a Coscu”, agregó, en referencia al vínculo de Manzana con el popular influencer. "No tengo que colgarse de tus tetas ni las de nadie”, enfatizó.

“Cuando me salte la ficha de algo malo, será para quilombo. Siempre desde el respeto y más a una mujer. Contestando con altura. Yo solo me la re banco. Este gordito tierno que ven todo el tiempo tiene otra cara que ninguno conoce”, completó Manzana.

Finalmente, después de las palabras del referente del RKT, los participantes fueron al confesionario. Furia, Manzana, Agostina, Emma, Joel, Nico, Sabrina y Lisandro terminaron en la placa de nominados.

Gran Hermano: Lucía se tocó sin que nadie la viera y reveló la infalible técnica para hacerlo

Lucía Maidana mantuvo una charla picante con algunas de sus compañeras en Gran Hermano 2023. Mientras entrenaba en el jardín, la joven de Salta hizo una fuerte confesión sexual, que no tardó en hacerse viral en las redes.

La jugadora le dijo a Rosina, Zoe y Sabrina que tiene una técnica infalible para masturbarse en la casa y no ser vista por nadie. "Fue un alivio, porque yo no aguanto. De costado se hace”, les explicó, tratando de conversar el tema con cautela.

Enseguida, Rosina se mostró entusiasmada y aseguró que iba a poner a prueba esa metodología. “¡Ay yo quiero, chicas! Ahora me dieron ganas de hacerlo”, comentó, saltando y feliz por el tip que le dio Lucía.

En las primeras semanas de su estadía en Gran Hermano, la joven de Salta relató que sus padres tardaron en aceptar su sexualidad. De hecho, narró que ellos creían que le gustaban las mujeres por un hecho traumático que sufrió: “Fui abusada. Mis papás lo relacionaron mucho con eso. Yo fui abusada por no saber decirle que no a un hombre, fue un hombre que lo conocí una noche y nunca más vi en mi vida, esto lo traté mucho en el psicólogo. Yo ya había estado con mujeres antes de esto”.

En pareja con Virginia, que espera verla cuando salga de la casa, Lucía ha dicho que su novia supo comprender todo su padecimiento. "Mi novia me salvó la vida. Ella sabe. Fue lo mejor que me pasó. Yo la veo, cómo me trata, es amor. No hay que definir, darle vueltas, es amor”, detalló.