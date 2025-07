El abogado de Lizy Tagliani respondió a las duras acusaciones de Viviana Canosa tras hacerse pública la denuncia

lizy tagliani viviana canosa.jpg

Sobre el video que menciona Canosa que existe y habría mostrado, Cardozo afirmó: “Es un video de una performance artística; no aporta nada a la investigación. Quiero aclarar que la fiscal, cuando hace el requerimiento de instrucción, toma la segunda parte que Viviana Canosa presentó en la Justicia -la denuncia de Madres de Trata- y hace el requerimiento fiscal. No aparece nada contra Lizy. En esta causa no se la está investigando, ni por algo que haya hecho ni por los videos aportados".

"La que tiene la investigación y la acción penal es la fiscalía. Cuando revisan los elementos denunciados, solo se toma a cuatro o cinco personas del club, y ese es el objeto de la investigación. No hay nada contra Lizy, nada que se pueda probar. Ninguna prueba en contra de ella", aseguró, sobre la inocencia de Lizy en todo lo dicho por Canosa.

Qué dice la denuncia de Viviana Canosa por abuso que involucra a Marley, Peña, Vernaci, Tortonese, Betular y Tagliani

Se levantó el secreto de sumario en la causa iniciada por Viviana Canosa, cuya denuncia generó un fuerte revuelo mediático meses atrás. PrimiciasYa accedió en exclusiva al documento oficial que detalla lo declarado por la conductora el 21 de abril de 2025 en los Tribunales, acompañada por su abogado, el doctor Juan Manuel Dragani.

Es la primera vez que se difunde públicamente el contenido completo de esta presentación judicial. En su declaración, Canosa menciona a reconocidas figuras del espectáculo, entre ellas Marley, Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular, Lizy Tagliani y Marcelo Corazza.

En su testimonio ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 4, Viviana Canosa amplió la información vinculada a sus polémicas declaraciones públicas, en las que hizo referencia a una presunta red de trata y corrupción de menores.

En su declaración en Tribunales, Viviana Canosa manifestó que "simplemente quiero que se haga justicia por las víctimas y por las personas que se comunicaron conmigo para que pueda hacer la denuncia".

Y detalló cómo surgió su interés en el tema: "Me comunico con el abogado penalista de Alejandro Roemmers el 7 de febrero de este año, el Dr. Juan Pablo Bigliero, previo eso me comuniqué con Alejandro Roemmers que es quien me deriva a él, porque quería comenzar mi programa de este año con un informe sobre trata de personas y abuso de menores, había tenido víctimas de varios casos incluidos Corazza, Roemmers y las personas que mencioné con anterioridad, y empecé a unir todas las puntas, todas las historias que finalmente en algún punto se encontraban. Eran personas, víctimas que habían estado en diferentes oportunidades con estas personas que menciono. Eso fue lo que me contaron, hace aproximadamente 1 año".

"Finalmente el informe nunca lo hice, el programa derivo en otras cosas, y este año surge el tema de Lizy Tagliani, hacemos la pregunta de dónde está Corazza, y nos cuentan que tiene juicio oral en agosto. Ahí empezó a llamarme gente y a contarme que habían sido víctimas de las personas que estoy mencionando, de las personas que dije de Telefe, de personas que participaban en fiesta con menores. Los que reclutaban serían Rodolfo Fast y Guillermo Pendino. Luego hacian las fiestas que participaban Peña, Vernaci, Hoffman, Colombo, Oltra, Tortonese, Betular, Tagliani, y Gonzalo Costa, en las cuales había menores de edad".

"Federico Hoffmann es la mano derecha de Marley, las víctimas me cuentan que él era quien reclutaba, él tanteaba, te llamaba y te preguntaba si estabas disponible, y que te querían conocer. El punto en común es prometerle fama, trabajo, éxito, a través de los vínculos interpersonales. Tortonese es la pareja de Betular, no están casados. Colombo es la pareja de Oltra y a la vez es el camarógrafo de Marley. Marley Wiebe también participaba de estas fiestas, y ya tiene acusaciones de abuso y denuncias", sostuvo la conductora en sede judicial.

"De las denuncias de Marley podemos aportar un correo electrónico donde se hacen invitaciones o una especie de reclutamiento de menores. El nombre de ese mail era de un pedófilo: (da una dirección de correo electrónico) y ahora habría uno nuevo que, en lugar del número 27, tiene el número 28. Además tendría como usuario (brinda el nombre de un usuario). Aporto en este acto captura de pantalla de dicho mail vinculado a Alejandro Wiebe. Marley a través de esta cuenta reclutaba gente, esto me lo cuenta una persona que hizo una denuncia que prescribió. Hago saber que tengo un video de un ex participante de Gran Hermano en el año 2007, quien manifiesta que cuando entra al casamiento de Tagliani en año pasado se encuentra con su abusador, conocido como Marley de nombre Alejandro Wiebe y dijo que fue abusado por él hace mucho tiempo, en el año 1997/1998", siguió su relato.

"Aportamos también el teléfono de Federico Hoffmann, del cual amenazaban a quien fue pareja de Marley, es decir, el laburo sucio lo hace Hoffman y no Marley. Aportamos capturas de pantalla de la persona, el nombre de la persona que denunció a Marley, y fue quien recibía los llamados de Federico Hoffman amenazándolo. La información me llega porque la gente me llama. Fui yo quien escuché a las víctimas. Estas personas tienen temor pero yo intento que se presenten a declarar. Por el momento no quieren hacerlo por el gran temor que tienen", siguió desmenuzando.

Y puntualizó: "En este acto, aportamos un video de Lizy Tagliani, que forma parte de un show en el cual la nombrada hace mención de una violación a un menor. Aportamos otra captura de quien conocería el modus operandi de esta gente, sobre todo de como reclutaban a partir de la convocatoria para Gran Hermano. Ellos le dicen "el Club de Gran Hermano". La ONG denunciante tiene pruebas para aportar, hay dos víctimas vinculadas con abuso y violencia con caras conocidas de la TV, no nos aportaron los datos de aquellas. Hay vínculo entre Gran Hermano y las fiestas sexuales, Hoffman y Pendino serían los intermediarios, ambos son las cabezas de la organización, entre el reclutamiento y llevarlos a las ficstas. Corazza sigue enviando material pornográfico. Entre Pendino, Fast, Corazza y Hoffman siguen trabajando juntos, hacen los castings de Gran Hermano".

"Del boliche KM0 se llevaban chicos de ahí, a la casa, a tomar alcohol, o chicos que conocían ahí se los llevaban directamente a su casa después. Son chicos del interior del país que se deslumbran con el show. Me contactaron personas para denunciar desde Misiones, que era un lugar de reclutamiento. A través de Pendino y Fast, ellos a través de Hoffman y otra gente reclutaban a niños de Misiones y los traían. Ellos sabían a qué venían. Sabían que tenían que desnudarse ante empresarios y demás gente a cambio de dinero. Querían también pibitos blancos, por eso mencioné lo de Rusia, me refería a chicos blancos lampiños rubios", explicó la conductora.

Ante la consulta de la fiscal para que describa el contenido de las imágenes que le fueron exhibidas por las presuntas víctimas a las que hacía referencia, dijo que "en una imagen estaba Florencia Peña, su marido y dos menores a quienes estaban practicándoles sexo oral. Vi otra imagen, a Marley parecía que había consumido alguna sustancia, con dos menores de edad, uno de ellos en una posición sexual tipo en "cuatro". Otra imagen, un video, era por lo que tengo entendido en la quinta de Vernaci, pero no me consta que se trate de su casa, es lo que me dijeron. Estaban en la piscina Betular, Tortonese, Marley, Vernaci, Lizy, su marido o novio, con dos menores, tocándoles sus partes íntimas. Eso era un video. Hay imágenes de Marley en bata y desnudo acompañado con dos menores masculinos en un jacuzzi, ello me lo manifestó una víctima".

