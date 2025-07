Wanda Nara mostró una lista con todo lo que le molesta de Mauro Icardi: “Se hace el papá..."

Y la mediática comentó: "Si en esa estoy toda la semana. Pero estoy esperando el chofer. Mientras te respondo a vos que trabajas de matarme y a tu entrevistada que pierde la dignidad dejando sus hijos para usar mis cosas, ropa y objetos en Turquía. Tengo pruebas de todo. Hasta cosas que nunca pude subir aún".

No conforme con esto, Wanda Nara compartió luego la lista de cosas que más le molestan de su ex: "Ya que hablas con Mau, que pague alimentos 10 meses. Que se borre mis tatuajes, que ya cumplió el periodo que me dijo. Que apure el divorcio y deje de frenarlo. Que deje de gastar dinero en su venganza que ya lo vimos todos esta re feliz , se hace el “papá” de nenes nuevos. Que se concentre en su carrera que me tiene que pagar mucho dinero. En ese orden por favor, besos Gus. Algún día te daré una nota con más contenido y libre así te ahorras de preguntar pelotudeses y el amor por Hello Kitty".

Wanda Nara se puso firme y peligra el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas

En el ciclo DDM (América Tv) Guido Zaffora sorprendió al compartir en vivo un mensaje que le envió directamente Wanda Nara y que pone en riesgo el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas en Turquía.

“Wanda Nara me acaba de decir que de ninguna manera va a viajar a Turquía”, señaló el periodista sobre el reciente mensaje que recibió de la mediática sobre el tema.

Ante esa sorpresiva declaración, Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, se contactó con el programa que conduce Mariana Fabbiani y cuestionó los datos finos del conflicto judicial que ventila públicamente la otra parte.

“Es increíble que Guido se entere antes que yo", lanzó. Y además destacó que tanto ella como su colega y socia Lara Piro tienen “toda la buena predisposición para que esto se desarrolle con la mayor tranquilidad posible”.

“Esto no es una cuestión de medios. Dejemos de hablar de palabras como ‘filtración’, hay entregas de material en un expediente de familia, y eso no debe pasar. No pesa únicamente porque se publica, sino por la intención que hay de que esto circule”, concluyó la abodada de Mauro Icardi.