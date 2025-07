¡Dolida! La reacción de Andrea Taboada ante la burla de Pampito: "Muy pobre la..."

El video generó controversia, especialmente porque Pampito mantiene una relación de amistad con Andrea. Sin embargo, la situación no terminó ahí: Taboada le respondió en Intrusos (América TV), molesta por la actitud del conductor.

“No me parece gracioso el tema del pellizco y el cachetazo. Me parece que están minimizando algo. El hecho sucedió y reírse de algo así no está bueno, no manejo la misma actitud de ir pegando por la vida. Si les parece gracioso, buenísimo, besito. Pampito me llamó ayer y hablamos, pero no había visto esto hoy, y la verdad que no me parece para nada gracioso”, expresó con firmeza.

Y agregó: “¿Burlarse de algo así? Por ahí ellos están más acostumbrados a pegarse piñas. ¿A ustedes les pasó alguna vez que un compañero les pegó un cachetazo para hablar? Para mí no es gracioso, y si para ellos lo es, habla feo de ellos. Esto lo conté en su momento, se hicieron notas del tema y hubo gente que lo vio. Si les parece gracioso, me parece muy pobre la lectura".

Andrea Taboada y su dura experiencia con Fernanda Iglesias

En el marco del enfrentamiento que se desató entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias, luego de que la panelista revelara una supuesta infidelidad de Diego Latorre con una mujer durante su viaje de egresados a Bariloche, Andrea Taboada rememoró el difícil momento que atravesó al trabajar con Iglesias y expresó su profunda angustia.

Durante su participación en Intrusos (América TV), la periodista relató en primera persona lo que le tocó vivir en 2016 cuando compartió el programa Nosotros a la mañana en El Trece junto a Iglesias, experiencia que terminó en un escándalo mediático.

"Era compañera y hasta incluso en algunas cosas pensábamos muy similiar", expresó Andrea Taboada al referirse a esa etapa profesional con su colega. Luego, describió las actitudes que, según ella, Iglesias tenía al aire para incomodarla de manera disimulada.

"Me pellizcaba por abajo de la mesa y empujaba para que me calle. Era agredirme, pegarme y pellizcarme. Me la banqué hasta que un día en un corte del programa le dije: 'basta de pellizcarme y agredirme por abajo de la mesa para que no hable'. Quería que todos escucharan porque no sabían lo que pasaba", relató conmovida. Más adelante, recordó un momento puntual en el que Iglesias la golpeó con la mano: "Ella en su veroborragia me hace así (mostrando el gesto en la cara de Pablo Layús), me pega en la cara. Ahí reacciono porque no podía entender que recibiera una cacheteada, mi mamá me pegó de chica alguna vez y después nadie más".

Frente a esa situación extrema, Taboada confesó que no sabía cómo actuar: "No sabía si irme, llorar, si decirle a Doman (Fabián) si no veia lo que estaba pasando. Me salió una suavidad porque estaba furiosa. Era insólito, sentis ¿por qué rompimos un limite?".

"No tengo por qué mentir lo que pasa que ella lo lava diciendo que éramos amigas. No, fue un cachetazo. Me venía pellizando y después me pega. Si hoy esto sucediera en la television sería un escandalo y sería cancelable", sostuvo Taboada con firmeza.

"Fue una sensacion espantosa por el dolor del cachetazo y pellizcos, no sabía cómo podia convivir con esa persona. No quiero ahondar porque eso fue un desastre", agregó, visiblemente afectada al recordar aquellos episodios.

"Después de LAM nunca más me junté con ella en ningún programa. Ella me decía 'me dejaste sin trabajo'. Fernanda es un problema, es lo que yo pienso. Le dije a Ángel (de Brito): 'ayudala, que no está bien'", cerró Andrea Taboada.