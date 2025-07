Cristian U destrozó a Fernanda Iglesias al recordar las más cruel de las actitudes con él

En tanto, acto seguido y con total honestidad, Cristian U admitió: “A favor de Fernanda, un día me habla y me dice: ‘Cristian, te quiero pedir disculpas por lo que pasó. No fue mi intención’. Y me quedó siempre la ‘cosa’, eso de que vino a pedirme disculpas”.

Con relación al actual escándalo, vale destacar que la mujer señalada por Fernanda Iglesias como la supuesta amante de Diego Latorre salió a aclarar que no hubo engaño alguno por parte de nadie. "Nada que ver con una infidelidad. Hubo un reencuentro de compañeros, eso lo que dijo Fernanda es correcto", planteó y detalló: "Fue a modo de una anécdota inocente, como después de tantos años, pasaron treintipico de años, contactarme con un chico que le fue bien, que triunfó en el fútbol, qué sé yo. De eso se trató nada más", aseguró tajante.

Cristian U y Fernanda Iglesias - captura

Fernanda Iglesias le respondió con todo a Yanina Latorre tras su durísimo ataque: "Me cansé de las mentiras"

Después del fuerte descargo que Yanina Latorre lanzó al aire en Sálvese quien pueda (América TV), Fernanda Iglesias decidió responderle públicamente. Lo hizo este miércoles en Intrusos, donde abordó una por una las acusaciones de su excompañera y dejó en claro que no está dispuesta a seguir en silencio.

“Yo salí a defenderme de un ataque que vengo sufriendo hace mucho tiempo. Me cansé de que digan mentiras sobre mí”, afirmó la periodista, visiblemente molesta.

Iglesias denunció que Latorre usa una estrategia conocida para desacreditar a otros: “Conozco su modus operandi: agarra todo lo malo que alguna vez se dijo de alguien, lo mezcla y lo tira como una bomba. Dijo que Lanata me echó, que me robé un contrato —algo que jamás escuché—, que soy mala madre... ¿Quién es para decirme eso? Solo mis hijos podrían juzgarme, y no lo hacen. Es bajísimo”.

Además, respondió al tono ofensivo de los dichos de Latorre: “Podés decir que me equivoqué en una información, que trabajo mal... pero esto fue demasiado. Altamente ofensivo. Por eso salí a defenderme”.

Cuando el cronista Alejandro Guatti le recordó una de las frases más duras de Latorre —quien insinuó que Iglesias la envidiaba por tener una familia consolidada—, la panelista fue contundente: “¿Yo no tuve familia? Estuve 14 años en pareja, con una familia formada como a ella le gusta: marido y mujer. Porque ella es como la derecha de Videla, todo tiene que ser así. Pero yo me separé porque no me gustó lo que pasó, me sentí humillada. Ella, en cambio, se banca todo. Tiene esa familia porque acepta las peores humillaciones”.

Más adelante, Iglesias confirmó que tuvo contacto con Diego Latorre tras el escándalo: “Sí, me llamó. Me pidió que frenara esto, que iba a tener quilombo con Yanina. Me dijo que lo de la chica fue una sola vez. Yo le dije que se manda muchas cagadas. La culpa es de él”.

También denunció un episodio de discriminación de parte de Dora, la madre de Yanina: “Hoy, para denigrarme, la mamá de Yanina me dijo ‘viajás en colectivo’, como si fuera algo indigno. Esa gente cree que tener plata los hace superiores, y no es así”.

Finalmente, la periodista se refirió a su salud mental y criticó que se la utilice como arma. “Tuve depresión, me ocupé de mi salud mental. No es un tema para tirártelo por la cabeza. El que lo hace queda como un ignorante. Es una enfermedad”, concluyó molesta.