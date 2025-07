Viviana Canosa bajo la lupa por la supuesta falta de contundencia de las pruebas presentadas en la denuncia

Viviana Canosa

"Cuando abris el expediente hay siete víctimas: víctima uno, no se pudieron comunicar. Aportaron un telefono y nunca pudieron encontrarla; víctima dos, no quiere ser entrevistado. La víctima tres no pudo ser identificada, el telefóno estaba apagado. Víctima 4, una chica mandó un formulario para entrar a Gran Hermano y que un hombre le escribió por Telegram tratando de seducirla", comenzó su descargo Candalaft en el programa de Yanina Latorre.