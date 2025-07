La supuesta amante de Diego Latorre habló con LAM y expuso la peor mentira de Fernanda Iglesias

Y sumó: "Hablamos de cosas super inocentes, de qué era de la vida de los chicos, que se juntaban cada dos meses a comer un asado cuando podían".

En un segundo audio que publicó la cuenta del ciclo de Ángel de Brito, la mujer se refirió a Fernanda Iglesias. "Ella interpretó, o sea, hizo una suposición de algo que sí, le erré en contarle ese episodio del reencuentro, pero nunca le di detalles de que en ese encuentro había habido sexo, nada que ver. No hay ninguna prueba. Ni nunca le mostré nada, porque no hay, no existe", contó.

"No pasó más que eso, y me preguntó si hubo beso, y no, no soy ninguna amante de él, ni lo fui, ni lo soy, ni lo seré. Nunca, nada que ver. Ella se trató de conectar conmigo, me escribió, me dijo si me podía llamar, y ahí quedó. Ella no me molestó más y tampoco le escribí", cerró la mujer.

Yanina Latorre fulminó a Fernanda Iglesias con una fuerte acusación

Yanina Latorre volvió a apuntar con dureza contra Fernanda Iglesias durante una entrevista en Intrusos (América TV), luego de que la periodista insinuara en redes sociales que Diego Latorre habría tenido una reciente infidelidad con una mujer que conoció durante su viaje de egresados a Bariloche.

"Ella tiene como una obsesión por lo que le pasó en la vida, yo no, y sigue siendo extorsiva y amenazadora. Habla de ella, no de mí. Contestanos, decí tu verdad, pero salir a amedrentar gente cuatro días y aparte lo mete a Diego que no tiene nada que ver", expresó la conductora de Sálvese Quien Pueda, visiblemente molesta por la exposición de su marido.

Luego, Yanina ejemplificó su postura con una comparación: "Es como que yo tenga algo contra Paulita (Varela) y me la agarre con el marido, ¿qué tiene que ver? Nosotros hablamos de la vida privada de la gente, no estamos excentos ni nadie está libre de pecado y tampoco somos jueces", sostuvo, justificando su rol como panelista.

También explicó por qué decidió abordar el tema públicamente desde su programa: "No le iba a contestar, sé que a ella le dan brotes en el Instagram. Pero cuando vi que Lola le escribió a Ángel preocupada ahí fue mi límite, tirame mier... a mí, no a ellos", dijo, haciendo referencia al impacto que tuvo el conflicto en su hija.

Más adelante, Latorre fue aún más crítica al recordar episodios del pasado laboral de Iglesias: "Fernanda se olvida de lo que hace, grita en camarines, maltrata maquilladores, los invito a preguntarle cómo soy con los técnicos del canal, a los técnicos y maquilladores se los respeta, soy muy buena compañera. Es persona no grata en Canal 9"..

En ese mismo tono, cuestionó el comportamiento de su colega. "Uno puede tener un problema de salud mental pero eso no te da impunidad de joder a todo el mundo. Yo no laburo de carpetear gente, laburo de entretener y hacer un programa de interés", remarcó, diferenciando su estilo profesional.

Finalmente, se refirió al supuesto llamado de Diego Latorre a Iglesias: "No le pregunté a Diego, entiendo que la llamó para protegerse él y queda expuesto al pedo con su vida sexual. Ella cuando se fue de LAM dejó un tendal de quilombos, es rarísimo el comportamiento que hace".