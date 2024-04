El conmovedor mensaje de Nazarena Vélez a 14 años de la muerte de su hermana Jazmín: "Dolor en el pecho"

Y agregó: "Mi Jazmincita adorada. Mi hermanita chiquita. Leonina rebelde y atrevida. Te amo y honro todos los días de mi vida. Como te cuento siempre tenes una hija adorable. Abrazate a Dios hermosa mía”.

Jazmín murió el 9 de abril de 2010, a los 21 años, luego de sufrir un accidente automovilístico en la Autopista Perito Moreno, a la altura del barrio porteño de Liniers.

nazarena vélez y hermana.jpg

Nazarena Vélez confesó los motivos por los que su hijo mayor dejó de hablarle durante dos años

En la noche del jueves cuando en LAM (América TV) debatían el conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero por su hija Indiana, de repente salió a la palestra una confesión íntima de Nazarena Vélez al admitir que su hijo mayor, el Chyno Agostini, dejó de hablarle por dos años.

“El Chyno, durante dos, años no me habló”, deslizó Naza hablando del hijo que tuvo con Daniel Agostini. Fue allí cuando Ángel de Brito hizo un alto en el debate para que Vélez ahondase en el tema.

Chyno Agostini y Nazarena Vélez .jpg

Lo cierto es que Nazarena Vélez admitió que el problema familiar con su ex varios años atrás, al igual que el de Cubero y Neumann, “se judicializó. Fue un quilombo. El Chyno era más chiquito. Daniel me quería sacar la tenencia, fue cuando yo estaba en la obra Los Grimaldi, que vine y le rompí el auto”.

Además, la actriz y productora detalló: “Y después, a los 16 años, quería dejar el colegio y yo no quería, y Daniel le dio el ok y se fue a la mier… Ahí no me habló por dos años”. No obstante, aclaró que actualmente la relación madre e hijo está está más que bien: “Ahora está viviendo conmigo”.