El sorpresivo pedido de Furia de Gran Hermano a sus seguidores: "Necesito más..."

“Furiosos. Actualmente soy una figura pública y referente para muchos. Por ende, para no perjudicarme y no perjudicarlos porque este fandom es hermoso, les pido que bloqueen el hate. No contesten de manera grosera, porque no somos eso”, comenzó diciendo la exparticipante que rescindió su contrato con Telefe.

Y agregó: “Si quieren contestar, lo hacen. Pero no le den pie a que los insulten. Gran Hermano terminó. Y se viene una nueva etapa. Agradezco el apoyo que es inmenso. Y sé que me bancan en todas. Pero necesito más control de sus actos”.

"A partir de ahora, disfruten de esta red de su amistad y todo lo lindo que se generó y lo que los unió. Son unidos. Siempre. Gracias por existir. Así como los cuido, también protéjanse, sé que son una gran comunidad”, cerró Furia.

furia scaglione_pedido.jpg

Escándalo con Furia de Gran Hermano: contundente amenaza y un mensaje intimidatorio

Furia de Gran Hermano está más encendida que nunca. La entrenadora de crossfit protagonizó un fuerte cruce con Gastón Trezeguet, a quien apuntó por un presunto fraude en la votación en la cual quedó eliminada del juego, y ahora dirigió sus misiles a Mauro D'Alessio.

En sus redes, el muchacho reveló que recibió infinidad de llamados de parte de Juliana y un mensajes intimidatorio, en el cual le decía que estaba dispuesta a llevarlo a la Justicia si no dejaba de hablar de ella.

"Les cuento un notición. Es muy bizarro todo. Me quiere mandar una carta documento porque dice que yo hablo de ella. Si ven mi Instagram, yo no la nombro para nada", advirtió Mauro en un video que compartió con sus seguidores.

"Me escribió que me quería hacer una denuncia. Ni le contesté el mensaje, quedó ahí. Me llamó 300 veces. Mal", agregó.

Al finalizar, Mauro señaló que Furia es igual que en el reality de Telefe y tienen las mismas reacciones impulsivas que tenía cuando estaba aislada. "Ahora vi hace poco que se cruzó con Trezeguet. Lo más gracioso es que decía 'es todo juego' y sigue haciendo lo mismo, la tipa es así", sentenció.