Nazarena Vélez contó de cuál participante de Gran Hermano es fanática Barbie Vélez y el especial pedido le hizo

Fue cuando se debatían en el ciclo que conduce Ángel de Brito sobre lo que ocurría en la convivencia en el popular reality. "Para mí Virginia (Demo) re juega, es quejosa también. A mí me gusta Manzana, también. Cuando se tiene que plantar se planta eh. Yo lo subestimaba", precisó Nazarena.

Embed

"Tiene momentos, pero son cada muerte de obispo. No lo vota nadie. No se va más. Hay gente que hay que empezar a fletarla", analizó Fede Flowers.

Y Nazarena comentó: "Vos sos más Furioso que nadie. Mirá que yo pensé que Barbie era Furiosa, pero vos sos más". "¿Barbie es fanática?", le consultó el conductor.

Y la panelista explicó: "¡Ay, pero por favor! Me dice: 'no hablés mal de Furia'". "¿Por qué? Barbie no tiene nada que ver con Furia", indagó Ángel. Y Nazarena comentó: "Le gusta, compró todo el comienzo de la mina sufrida y que la lucha sola".

furia.jpg

La hermana de Furia de Gran Hermano lanzó una dura acusación contra Catalina

Georgina Scaglione, la hermana de Furia de Gran Hermano, realizó fuertes declaraciones contra Catalina Gorostidi, en medio de la guerra que se desató entre ambas en la casa más famosa del país.

"Te voy a estar esperando afuera para que nos devuelvas el dinero a todos los furiosos que nos estafaste", escribió Coy en el canal de difusión en Instagram, en donde se comunica con los fans de Juliana Scaglione.

La hermana de Furia se refirió a una teoría que está circulando en las redes, según la cual Cata se habría complotado con varios de los participantes que reingresaron en el repechaje.

"Ya sabemos el Plan B que armaron afuera. Deseo que siempre te vaya bien en la vida, pero lejos de Furia", agregó.

Está claro que la hija de El Loco Gorostidi está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias contra la persona que era de su mayor confianza en el juego.

Sin dudas, la visita de Alfa a Gran Hermano quebró la relación de amistad que tenían.