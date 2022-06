Así fue que recién pudo subir al escenario a las 4 de la madrugada. Y como ya es sabido sus shows duran varias horas, lo cierto es que eran las 6.30 horas y el Chaqueño Palavecino seguía cantando.

chaqueño palavecino 2.jpg

Así fue que intervino la policía de Vaqueros para pedirle que baje del escenario para dar por concluido es festival que había comenzado a las 22 horas de este domingo, lo que generó la ira del artista.

“Que te suban y te corten, para qué diablo venimos”, disparó entonces enojado el músico que no es la primera vez que protagoniza algún escándalo.

Pero lejos de quedar ahí, el Chaqueño Palavecino le dijo al público: "Me voy de acá... ganó la policía encargada de acá. Me voy. Si quieren verme en algún lado, no vuelvo más a Vaqueros. Porque estos nos mandan a cortarme a mí... Yo no soy delincuente, que vayan a pillar a todos los gatos éstos... A mí, no! Yo soy pueblo, hermano".

Y sin más arrojó con fuerza el micrófono al piso del escenario y se retiró levantando su mano derecha en señal de furia.

El descargo del Chaqueño Palavecino tras el escándalo en Salta

Después de que las imágenes se replicaran en los medios de todo el país y redes sociales, el equipo de trabajo del Chaqueño Palavecino emitió un comunicado oficial que difundió a través de su cuenta de Instagram.

“El Chaqueño Palavecino se sintió molesto y dolido por lo sucedido en el Festival de Vaqueros. En este caso, la organización del Festival le pidió que el cierre lo realice él. Y pese a que se solicitó que la actuación fuera más temprano, la organización insistió con que él realizara el cierre”, se indicó sobre lo sucedido.

Y se precisó: “A las 5 de la mañana subió al escenario, y pasado solo un poco más de una hora de actuación (los shows suelen durar 2), le pidieron que cortara su actuación. Ante la situación, él solicitó al menos cantar tres temas más para cerrar y desestimando su pedido e inmediatamente, siendo las 6.15hs., subió personal policial a decirle que dejara de cantar y cortar el show”.

“Su actuación no había finalizado y la gran cantidad de público que concurrió y permanecía a pesar de la hora y la baja temperatura (1 grado) pedía que siguiera cantando. Lamentamos de sobremanera lo ocurrido”, se aclaró.