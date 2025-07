Yuyito González se ausenta a su programa y se conoció a su polémico reemplazo: "Van a sufrir"

De inmediato reaccionaron las panelistas con fuertes críticas para la ex angelita: "Es insoportable de escuchar", lanzó Melody Luz. Y Yanina Latorre comentó picante: "Para conducir hay que ser entretenido tener algo para ofrecerle a la gente...".

El condutor advirtió sobre la presencia de Estefi Berardi en el programa: "Tiene dos enemigas en el panel que están en el mismo sillón. Un beso a todos los técnicos que van a sufrir".

"Calculo que llamaron a Estefi que es amiga de la productora, hizo ahí Mañanísima", agregó el animador. Según Pepe Ochoa, Yuyito González se habría enfermado y eso la obliga a estar una semana ausente del programa.

"¿Por qué no pusieron a alguien del equipo Lucas Bertero, Rosina (Beltrán), al locutor que nunca le ves la cara? No sé qué evento tendrá, no le pregunto más a Yuyito porque no habla más con la prensa. Pirulina conduce", finalizó de Brito.

Estefi Berardi se fue de LAM a mediados de 2023 y en ese momento aclaró las razones de su salida del programa: "La verdad es que lo venimos charlando hace un tiempo con Ángel. Nadie me despidió, siempre me sentí súper cómoda. La realidad es que esta oportunidad que me dio Ángel me cambió la vida en todos los sentidos. Creo que nunca tuve tantas propuestas gracias a que él me puso en ese lugar. Y aprendí tanto laburando al lado que creo que me voy siendo una mejor persona", destacó la panelista.

Yuyito González se cansó de Fátima Florez: la drástica decisión que tomó

Amalia Yuyito González aclaró que sus abogados están al tanto de las polémicas declaraciones de Fátima Florez en charla con Luis Ventura en Secretos Verdaderos (América Tv) y se mostró cansada de hablar del tema.

“Yo no puedo contestar esas groserías. Sinceramente te lo digo: soy una señora, tengo una familia. No puedo contestar groserías de esa naturaleza”, dijo la conductora ante las cámaras de Desayuno Americano al ser consultada por las palabras de la humorista.

“Yo no estoy tan pendiente de las cosas pero tengo a mis abogados que sí y ya dicen que con el tema de las injurias hay que parar de una vez por todas, seriamente, porque ya no da para más", aclaró.

"Son instancias que a mí no me gusta llegar, pero ya cuando tu abogado te habla de bozal legal o injurias, verdaderamente hay que ponerle un final. Porque, ¿sabés qué pasa? Es verdaderamente injusto”, continuó indiganada Yuyito González.

Y cuando el cronista le preguntó si las acciones legales serán dirigidas directamente a Fátima Florez, Yuyito González confirmó: “Por supuesto, porque es la persona que injuria desde noviembre de 2023, verdaderamente de forma injusta".

"No me corresponde a mí dar las explicaciones y yo no me voy a hacer cargo de esas explicaciones. Llega un momento que le tengo que poner también un punto final”, concluyó.