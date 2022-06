El video del violento episodio con El Chaqueño Palavecino durante un show en Salta

chaqueño capturas.jpg El Chaqueño Palavecino se retiró del festival 'Vaqueros le canta a Güemes' de manera escandalosa rompiendo un micrófono.

Así fue que intervino la policía de Vaqueros para pedirle que baje del escenario para dar por concluido es festival que había comenzado a las 22 hs. de este domingo, lo que generó la ira del artista. “Que te suban y te corten, para qué diablo venimos”, disparó entonces enojado el músico que no es la primera vez que protagoniza algún escándalo.

Pero lejos de quedar ahí, el Chaqueño Palavecino le dijo al público "Me voy de acá... ganó la policía encagada de acá. Me voy. Si quieren verme en algún lado, no vuelvo más a Vaqueros. Porque estos nos mandan a cortarme a mí... Yo no soy delincuente, que vayan a pillar a todos los gatos éstos... A mí, no! Yo soy pueblo, hermano" y sin más arrojó con fuerza el micrófono al piso del escenario y se retiró levantando su mano derecha en señal de furia.

Acusaron al Chaqueño Palavecino de maltratar a un músico en pleno recital

Allá por 2019, tras haber sido noticia por hacerle un repugnante comentario a una periodista mientras le hacía una entrevista, el Chaqueño Palavecino volvió a estar en boca de todos por una denuncia de un fanático. El hombre, llamado Renzo Tapia, contó que el músico lo maltrató cuando se subió al escenario a cantar junto con su ídolo en la Plaza de la Música de Córdoba.

"Acá andamos, estoy con la cabeza media a gachas, puteando mal. Yo soy de Traslasierra, tengo un conjunto desde hace varios años y lo tenía como ídolo al Chaqueño, desde niño. Fui a escucharlo y unas señoras que me siguen, porque canto hace veinte años en la Plaza de Cura Brochero a la gorra, comenzaron a pedirle que me suba a cantar con él. Él se negó al principio y después preguntó ¿quién es Renzo?'. Cuando me vio exclamó 'Ah, pero es un viejo'", señaló.

-Chaqueño Palavecino- En 2019 el Chaqueño Palavecino fue acusado de maltratar a un espectador sobre el escenario.

Cuando Tapia le pidió cantar juntos, el hombre le respondió: "No, cantá vos, a ver qué podés hacer". "En la mitad del tema intenté agarrarle la mano para que cantara conmigo, me corrió y me dijo 'no me toqués'. Entonces yo seguí cantando y cuando termina el tema, lo quiero saludar y él ni me saludó. 'Seguí cantando', me dijo. Empecé a cantar la otra canción, él se va. Y cuando terminé, fui a saludarlo. Me miró y me dijo: 'prepárate un grupo si querés cantar, la puta que te parió", reveló en diálogo con Radio Suquía.

"Ahí me re puteó, me dijo de todo, me dijo cosas que no las puedo ni repetir... Se escuchó clarito cuando me puteaba, encima me apuntaba con el dedo", destacó.