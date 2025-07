La China Suárez tomó la decisión de dejar a Mauro Icardi en Turquía y volverá por un compromiso impostergable

En una nota con A la tarde (América TV), la China Suárez ya había anticipado que tenía previsto regresar a Buenos Aires, con la intención de volver luego a Turquía junto a Amancio y Magnolia. Habrá que ver si Benjamín Vicuña firma la autorización para que eso suceda. “Voy un par de días a Turquía y vuelvo a buscarlos. Tengo una reunión importante, no es que me voy para siempre como dicen”, había dicho la ex Casi Ángeles en el programa de Karina Mazzocco.

Embed

Se supo que Eugenia La China Suárez tendría un video que podría hundir a Benjamín Vicuña

La China Suárez desató una verdadera tormenta mediática al publicar un durísimo descargo contra su ex pareja, Benjamín Vicuña. La actriz apuntó con fuerza contra el actor chileno, luego de que él revocara el permiso que le permitía viajar con sus hijos al exterior. Suárez tenía planeado volar a Turquía con Mauro Icardi y los niños, pero la decisión de Vicuña frustró esa iniciativa.

Indignada por la situación, la actriz usó sus redes para exponer aspectos muy delicados de su vínculo con el padre de Magnolia y Amancio. "El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones", escribió sin filtro, dejando expuesto a Vicuña en una de las declaraciones más explosivas de los últimos tiempos.

El martes, en Puro Show (El Trece), Pampito recordó que su compañera Fernanda Iglesias ya había anticipado que La China Suárez podría hablar públicamente si sentía que estaba siendo perjudicada. "Pero Fernanda Iglesias, ayer a la mañana, en este programa, decía ‘ojo, porque si Vicuña no le da los hijos a La China, La China sabe algo muy grave que puede contarlo’", señaló.

El periodista Matías Vázquez profundizó el tema en pleno vivo: "Cuando de golpe viste por la tarde que La China empezó a escribir y empezó a arruinar la imagen de Vicuña, ¿estaba el secreto en esas palabras?"

Iglesias respondió sin dudar: “Eso era lo que yo sabía, pero me parece que hay más. Hay más cosas. Que se está guardando algo más fuerte de lo que puso ahí. Hay material audiovisual”.

Por su parte, Pampito cerró con una reflexión crítica: “Después los famosos se quejan del periodismo, pero los que son irresponsables son ellos. Lo que sabía Fernanda era sobre adicciones, lo que supuestamente tiene La China es algo vinculado al tema adicciones, que no es algo para andar amenazando a nadie y que está pésimo publicarlo”.