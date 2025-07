Los detalles del tratamiento que iniciaron Mauro Icardi y La China Suárez en Turquía.

Cabe recordar que el delantero estuvo ocho meses sin jugar debido a una lesión en la rodilla que requirió cirugía, por lo que este proceso de recuperación y puesta a punto es clave para su regreso triunfal como goleador del Galatasaray.

Embed

La China Suárez contó qué hizo detonar el vínculo con Benjamín Vicuña: "Me enteré..."

Días atrás, La China Suárez viajó a Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi, quien debía retomar sus compromisos futbolísticos con el Galatasaray. Aunque su idea inicial era ir acompañada por sus hijos, Amancio y Magnolia, eso no fue posible luego de una drástica de decisión de su padre.

Benjamín Vicuña revocó el permiso que le permitía salir del país con los menores. Indignada por la situación, la ex Casi Ángeles le dedicó un durísimo descargo en redes sociales, donde lanzó fuertes acusaciones contra el actor, a quien trató de mal padre y vinculó a un problema de "adicciones".

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones", manifestó, visiblemente molesta con Benjamín Vicuña.

Minutos antes de embarcar, el periodista Oliver Quiroz, cronista de A la tarde (América TV), abordó a la actriz en el aeropuerto. La ex Casi Ángeles sorprendió al mostrarse dispuesta a hablar, algo que había evitado en los últimos tiempos.

"Hablé. Y lo hice porque, a veces, las cosas son muy injustas. Voy un par de días a Turquía y vuelvo a buscarlos. Tengo una reunión importante, no es que me voy para siempre como dicen", expresó en diálogo con el ciclo de Karina Mazzocco, luego de su explosivo posteo.

"¿Hasta último momento luchaste para que Benjamín te dejara ir con los nenes?", le consultó el cronista. "Me enteré hace dos días que no podía viajar con los chicos", respondió con sinceridad.

"¿Eso te sorprendió? ¿Te había dejado ir otras veces?", repreguntó Oliver Quiroz. "No me tiene que dejar. Los dos tenemos un permiso. Así como viajaron con él, las dos veces fueron a Chile, ellos también podían viajar conmigo", aclaró la actriz.

Finalmente, La China aseguró que, tras expresar públicamente su malestar, sintió un cambio interno. "Me siento aliviada. Era algo súper necesario", sentenció.