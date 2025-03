El desgarrador posteo de Marisol Unzaga en el día que hubiera nacido su hijo con Martín Ku

En el mismo posteo, incluyó una imagen del test de embarazo y el video de una de sus ecografías. "Yo a Merlín lo pienso todos los días. Lo llevo a todos lados, vamos a caminar los dos, disfrutamos juntos de un rico café, conocemos a otros pequeños", siguió.

"Me dejó cargada de sueños, proyectos y amor. Me dejó el corazón tan roto, que después de eso, nada podía ser lo peor, porque lo peor lo vivo todos los días de mi vida con su ausencia. Hoy Merlín no salta en un trampolín; me gusta pensar que salta de nube en nube, o usa un arcoíris como tobogán", confesó.

Luego, continuó con una sentida reflexión y expresó: "Me costó tiempo asimilarlo, pero soy su mamá. Soy mamá. Quizás no lo tengo a upa, ni me despierta a mitad de la noche con sus llantos, pero él me eligió a mí. Hay muchas mujeres en este planeta que podrían haberle dado mucho más de lo que yo tenía para ofrecerle, pero él quiso gestarse y quedarse en mí. Y ese, es mi mayor premio y consuelo".

"Feliz vida eterna, mi amor. Espero algún día, cargarte en brazos, darte todos esos besitos en el cuello, oler tu olorcito a bebé, y sacarte muchas sonrisas. Pero por ahora, me conformo con que vos me cargues a mí", finalizó recibiendo una gran cantidad de comentarios donde le enviaban cariños y fuerza.

Marisol - Merlín

Marisol Unzaga y su angustia tras separarse de Martín Ku: "Fue un baldazo de agua fría ver..."

En el stream de El Ejército de la Mañana, la expareja de Martín Ku, Marisol Unzaga, habló sobre cómo vivió la pérdida de su embarazo y la separación del ex Gran Hermano.

"Yo no quiero hablar mal de él, pero a mí más que los cuernos me dolió el después, cómo se manejó. Enterarme de que yo no lo hacía feliz hace tiempo, me dolió. Me enteré por Twitter, no me dijo a mí",contó con tristeza.

"Yo creo que todo empezó cuando perdí al bebé. Ahí fue el principio del fin. A partir de ahí no volví a ser la misma", reflexionó sobre la crisis que transitó con El Chino.

Y afirmó: "Yo estaba muy contenta, pero no tuve el compañero que necesitaba. Fue un baldazo de agua fría ver que él no era la persona que yo había idealizado durante tanto tiempo".

Luego, se refirió a la pérdida del embarazo y aseguró: "Después de haber perdido el bebé, siento que no hay nada que pueda doler más. Porque es todos los días bajar un ratito al infierno y tener que vivir con eso".

"¿Te sentiste acompañada en ese duelo?", le preguntó Fefe Bongiorno. "No me sentí acompañada. Es algo que una lo transita muy sola, es un duelo interno. No es solamente físico, sino también de la cabeza, del corazón", le respondió con dolor.