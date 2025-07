El emotivo video de Sofía Pachano mostrando la pancita: "¡Estamos embarazados!"

"Un beso grande a Sofía! ¡Está embarazada de 12 semanas! Ya se puede contar. Estaba esperando los resultados de un estudios. Finalmente, la noticia se filtró. Me escribió Sofía, le pregunté y me dijo: 'ya se puede confirmar'", detalló el conductor.

En sus redes sociales, Sofía subió un video muy emotivo, donde está junto a su pareja, mostró la pancita y manifestó su felicidad por la noticia. "¡Estamos embarazados!", dice en una parte del posteo, que la hija de Pachano hizo especialmente para sus fieles seguidores.

Embed

¿Quién es Santiago Ramundo?

Sofía Pachano está en pareja desde hace cinco años con Santiago Ramundo.

Santiago trabajó en ficciones como Señales del fin del mundo y Sueña Conmigo. Además, participó en exitosas novelas como Entre caníbales, Dulce Amor, Son de Fierro y Floricienta.

En 2015 decidió radicarse en México con su propia productora, donde protagonizó la novela Sueño de amor, una tira muy aclamada en ese país.

Gracias a ese papel, se proyectó como uno de los galanes más destacados de la televisión mexicana.

Luego del éxito de su primer rol protagónico, integró el elenco de Sangre de mi tierra y participó del reality de baile Mira quién baila, donde llegó a la final.

Sofía y Santiago Ramundo comenzaron su relación en 2020, en plena pandemia de COVID-19, a la distancia: ella en Argentina y él viviendo en México. Con el tiempo, el vínculo se fortaleció y hoy están juntos, esperando con ilusión la llegada de su primer hijo.

SOFIA PACHANO

El drama de Sofía Pachano en Tokio

Sofía Pachano relató en sus redes sociales un complicado episodio de salud que vivió durante sus vacaciones en Tokio, Japón, en marzo de 2024.

La hija de Aníbal Pachano sufrió una reacción alérgica y compartió el mal momento a través de sus historias de Instagram. “El día 4 en Tokio no fue muy divertido que digamos...”, comenzó contando.

“Algo que comí me dio alergia y me desperté con la cara toda hinchada. Estoy mejor, pero aún sigo medio Bridget Jones”, explicó. La influencer tuvo que ser atendida en un hospital local, donde le administraron corticoides y antihistamínicos para mejorar su cuadro.

Más adelante, en otra historia, Sofía compartió una serie de recomendaciones para viajeros basadas en su experiencia. Su primer consejo fue: "Viajen con botiquín con medicinas argentinas. Acá son muy suaves. No digo que se automediquen, pero los médicos desde Argentina pueden ayudar. Tuvimos que rogarles que me den corticoides, porque era lo único que no trajimos. Acá no medican fuerte".

El segundo fue: "Nunca fui alérgica a nada, hasta ahora. Es decir, te puede pasar y la verdad es bastante paja, me asusté mucho". También recomendó: "Tengan un médico a quien puedan llamar desde Argentina", y cerró con una advertencia clave: "No viajen nunca sin seguro médico. La consulta en Japón cuesta 280 dólares".

Así, con humor y sinceridad, Sofía Pachano compartió su experiencia y brindó consejos útiles para otros viajeros que puedan enfrentarse a imprevistos similares.

Sofía Pachano historia 1.jpg

Sofía Pachano historia 2.jpg

Sofía Pachano historia 3.jpg