Un participante de La Voz Argentina reveló su vínculo con una leyenda de Boca y Lali se lamentó por no elegirlo

Luego fue el turno de Lali Espósito, quien le dio una devolución honesta y sensible al joven que quedó fuera del certamen: “Qué pasó. Te vas a enojar, Simo, conmigo, con razón. Fue tan original y tan experimental tu propuesta que me quedé en el medio entre no entender si había algo que yo podía hacer con tu voz. Hiciste algo muy hermoso, muy osado y esta vez me tiré para atrás. No sé bien qué decirte más que primero disculpas”.