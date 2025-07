Viviana Canosa selló su salida anticipada de El Trece, explicó los fuertes motivos y apuntó contra el canal

viviana canosa abandona programa

“Empecé a recordar todas las cosas que me pasaron. Iba a arrancar mi programa en febrero, justo en la semana en la que Jonatan Viale entrevistó al Presidente e interrumpió Santiago Caputo, pero me dijeron que iban a demorar mi llegada al canal porque obviamente no querían que dijera lo que pensaba de ese episodio. Eso me sonó raro”, comenzó diciendo en su descargo en Carnaval Stream sobre lo que ocurrió en primer lugar.

Y continuó: “El primer día estaba chocha. Me putearon de arriba abajo porque hablé de política. Yo había hablado de la libertad de expresión y no gustó. No podía hacer a Wanda Nara todos los días, y dije: ‘¿Para qué me contrataron? ¡Qué quilombo!’”.

“Pasé tres semanas muy feas. Después me fui acomodando, dije ‘lo voy a hacer’”, reflexionó. Luego recordó otro episodio relacionado con el programa de Homero Pettinato, que duró menos de un mes al aire: "Siento que es como un destrato que no tengo ganas de soportar”. En esa línea, agregó: “Además tengo otras opciones, tengo otras ofertas”.

La conductora reveló una falta de comunicación con El Trece, y explicó el por qué de dar un paso al costado antes: "El canal está muy frío para mí, y tampoco me gustaron los modos en los que me pidieron que eso no lo hiciera. Soy inteligente, vos me decís ‘es por acá’, tratamos de encontrar un término medio. Pero sentí que no nos pudimos comunicar, y yo ya no puedo aguantar una semana más".

Cansada, concluyó, con una cierta indirecta contra el conductor de Otro día perdido: “Ahora tengo todo el tiempo a Mario Pergolini. Yo te hago el mismo rating con tres alambres y no me valorás, lo entiendo, pero tengo las ganas de decir ‘me voy’”.

Finalmente, cerró con una frase que resume su postura: “Yo no soy Pampita, no puedo hacer un programa de entretenimiento o de juegos. No soy una conductora a la que le podés decir ‘decí esto o aquello’. Ya estoy grande para esto. Termino entera, contenta. No quiero irme puteando al canal”.

Qué puede pasar pasar con Viviana Canosa y El Trece tras el fin del programa

Carlos Monti contó en Mediodía Bien Arriba (TV Pública) lo que podría pasar con Viviana Canosa, tras anunciar que el 24 de julio sería la última vez al aire en el ciclo de El Trece.

El periodista fue tajante al anticipar lo que se viene después de la salida de Canosa: “Olvídense, cuando termine su programa, el 1 de agosto, Viviana va a empezar a hablar del canal ¡más abundantemente!”. Con esas palabras, dejó en claro que la conductora no piensa callarse nada una vez fuera de la señal.

Monti también subrayó que, por ahora, todo lo que se dice no son más que rumores: “Es decir, nosotros nos vamos a enterar de los entretelones cuando pase eso, por ahora son versiones o trascendidos, no mucho más”.

La semana pasada, tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa por abuso de menores impulsada por Canosa, varias personalidades del espectáculo rompieron el silencio ante las graves acusaciones que circulan en su contra. Entre ellas, Florencia Peña se pronunció con firmeza. "Una cosa para mí importante, para que se entienda, es que esto fue una causa que se armó desde los medios. Los medios fueron parte de esta causa. La Justicia fue parte de esta causa", había declarado.