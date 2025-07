Rompió el silencio Araceli, vinculada a Roberto García Moritán mientras estaba con Pampita, y ¡reveló chats!

Santiago Riva Roy quiso saber que tipo de mensajes se escribían, y Araceli no tuvo miedo en comentarlo: “Cosas de la vida. Yo lo escuchaba, lo aconsejaba, y empatizaba mucho con él, hasta que de repente empecé a darme cuenta de que no era recíproco, y no tomé conciencia del grado y la magnitud de que podía afectar mi vida”.

“Estuve como en una nebulosa de amor y de cuidado hacia él que no fui consciente de que fue, y lo protegí demasiado ”, dijo. Y remarcó: “Fingir que no pasó nada se está volviendo insostenible".

Por otro lado, mencionó que el personaje que se ve en la tele es el mismo puertas adentro. “Sí, es el Robert que yo conocí y por el que decidí apostar y cuidarlo todo este tiempo. Lo prioricé en muchas situaciones. Yo nunca conté nada (del romance clandestino), ni lo hubiera hecho. Fue una sorpresa para mí”.

Qué le dijo Javier Milei a Roberto García Moritán luego de separarse de Pampita

La historia entre Pampita y Roberto García Moritán tuvo un final abrupto. El empresario dejó la casa familiar en medio de un fuerte conflicto con la modelo, del que nunca se conocieron los detalles.

Hace un par de semanas, precisamente el 16 de julio, el empresario gastrónomico volvió a hablar del tema y reveló un dato inesperado. Invitado al programa de streaming Me están operando (Neutral), contó que durante ese complicado momento recibió un llamado de más de 20 minutos… ¡del presidente Javier Milei! Según él mismo relató, el mandatario se comunicó con él y la conversación lo sorprendió por completo.

Durante la entrevista, los conductores Daniel Vico y Giuliana Maglietti -hermana de Alejandra- indagaron sobre la relación de Moritán con el Presidnente. Fue entonces cuando el empresario reveló algo que sorprendió a todos: "Me llamó cuando me separé de Caro y hablamos casi 20 minutos", contó con naturalidad.

La presentadora no dejó pasar la oportunidad y preguntó con picardía si el líder libertario estaba al tanto del escándalo: "¿Milei sabía todo? Habría que preguntarle a Milei... ¿Viste que estaban todos buscando la verdad? ¿El presidente sabía todo?". Moritán respondió con humor: "No sé cuanto sabe, pero si me pregunta a él sí se lo contaría, jajajaja".

Maglietti insistió, cuestionando: "¿Por qué a él sí y a todos nosotros no?". Roberto aclaró entre risas: "Na, lo dije en chiste. Él me llamó, estaba preocupado por la familia. Dándome consejos, ánimo. Por sobre todo ánimo".

La conductora subió la apuesta: "La reacción menos esperada. Milei vinculado a la separación de Pampita y Roberto García Moritán". Entonces, Vico intervino para suavizar la situación: "Estamos en condiciones de decir que Milei te dio consejos personales". Pero Giuliana siguió con su tono picante, recordando que el presidente "nunca estuvo casado".

Finalmente, Moritán cerró con una defensa afectuosa: "No, pero entiende. Yo creo que es una buena persona. Cuando te siente persona y genera ese vínculo es muy generoso con sus emociones. A mí me ha tratado con mucho cariño siempre", dejando claro que no busca polémica alguna.