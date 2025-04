"Muy fuerte": así fue la reacción de Evangelina Salazar cuando su hijo Martín Ortega le dijo que es gay

Evangelina precisó que les llevó un tiempo asimilarlo, pero lo hicieron de la mejor manera. "Pero lo transitamos muy bien", aseguró.

La mujer de Palito recordó cómo fue que el día que Martín les dijo que es gay. “Las chicas lo adoraban y él siempre me decía cosas muy sentimentales. Yo notaba alguna cosita. Él se analizó mucho tiempo pero el psicólogo no me comentaba nada. A los 20 años ya me empezó a dar algunas señales. Con Ramón no hablaba del tema, pero conmigo sí. Hasta que un día nos hizo ir a su psicoanalista, que nos dio la noticia”, detalló.

La actriz mencionó que en ese momento entendió el sufrimiento que vivió su hijo durante años. “Ahí entendí muchas cosas. Mi chiquito… Ha sufrido en el colegio de una manera increíble. Ahora me cuenta cosas que yo ni me imaginaba. Se ve que los compañeros registraban algo diferente, y los chicos cuando quieren son muy crueles”, acotó.

Evangelina recordó una reflexión de su hijo Luis, que fue de una sabiduría increíble: “Todo cambió tanto. Aunque cuando vivimos esa situación fue Luis, que apenas tenía 11 años, quien nos dio una lección. Nos dijo: 'Esto es lo mejor que puede pasarle a la familia'. Nosotros tenemos que agradecerle a Martín por todo lo que nos va a enseñar”.

Al finalizar, la actriz describió el gesto que tuvo Palito para demostrarle a Martín que todo estaba bien. "Mi marido no habla del tema, pero fue a hacer cursos de inglés a la universidad con el novio de Martín. Él por supuesto lo ama, aceptó todo y está orgulloso de su hijo. Lo que no hace es hablarlo con naturalidad. Somos otra generación”, cerró.

Martín Ortega

Internaron de urgencia al hijo de Palito Ortega en medio de una crisis psiquiátrica: hay gran preocupación

Este miércoles, se supo que Martín Ortega, el hijo mayor de Palito y Evangelina Salazar, fue internado de urgencia en medio de una crisis psiquiátrica, según informaron.

El hijo de 56 años del cantante estaba acompañado por su hermana Julieta Ortega al momento de la internación. La decisión se habría tomado con la familia a través de un doctor por medio de una resolución judicial.

En Desayuno Americano (América TV), Luis Bremer dio toda la información y señaló: "El Dr. Trujillo, seguramente abogado de la familia, llama para que finalmente el SAME instruya la internación obligada dispuesta por un juez de la Capital Federal".

La ambulancia asistió rápidamente al Pasaje Galileo en la zona de Recoleta, y Martín fue acompañado por su hermana Julieta.

Según la información judicial al respecto, jurisdicción que tiene a cargo la comisaría vecinal 2A, el periodista informó que "dan instrucción al servicio de emergencia" para que el SAME de Salud Mental pueda asistir al caso.

"Llegan, la situación no fue traumática. Estuvo acompañado de Julieta. Hasta el momento no se había podido dar de manera voluntaria. Se tuvo que recurrir a un juez porque la situación no era voluntaria. Cuando un paciente no reconoce que su voluntad está suprimida por la razón que sea, una enfermedad de base psiquiátrica o un consumo problemática, ahí la familia actúa", detalló.