Rodrigo Lussich expuso la desmedida reacción de Diego Poggi por la versión que circuló: insultos y amenazas

Diego Poggi y Bati se tomaron con humor el asunto y desmintieron todo al aire en All Access, uno de los ciclos que muestra intimidad de lo que pasa en la casa de Gran Hermano.

Anoche, en la edición nocturna del streaming, el conductor de Telefe le dedicó un fuerte descargo a Rodrigo Lussich. "Subieron un montón de cosas falsas. Lo que da miedo es que gente que tiene un programa de aire, gente que se hace llamar periodista… Yo laburé ocho años en dos canales de noticias. Lo que tienen que hacer es llamar y preguntar al protagonista o a la víctima", expresó, indignado.

Este jueves, en Intrusos, Rodrigo Lussich se tomó unos minutos para hablar del tema. El periodista reveló la charla que tuvo con Poggi tras la información que dieron al aire.

"Lo primero que nos dijo es que éramos unos hijos de p... Me dijo que todo salió de cuentas fakes. Le dije: 'mañana hacemos un descargo'. Me respondió en un tono de mier... Yo le corté el teléfono porque a mí no me grita nadie. Y ahí lo llama a Adrián Pallares", detalló.

"Vamos a tratar de solucionarlo. Me dice: 'yo ya hablé con los abogados'. En ese instante, se comunican conmigo desde Telefe. La charla mía con Diego fue amable. Estaba enojado y lo entendí, pero después vienen insultos del otro lado para Rodrigo", sumó Pallares.

"Adrián me insistió: 'hablé con él'. Hablé. Le mandé un mensaje diciéndole que le iba a pedir disculpas porque no tengo problemas en hacerlo. Él, sin embargo, pretendía que yo diga que yo era un mentiroso, que yo había mentido sobre él, que le estaba arruinado la carrera", continuó Lussich.

"Empezamos un ida y vuelta que terminó con un mensaje de él diciéndome que yo era una mierd... un mediocre y que, como me lo quise levantar en 2017, él lo iba a contar. Me amenaza como si yo hubiera cometido un delito", añadió.

Al finalizar, Lussich dijo que Poggi "perdió la chaveta" y señaló que dejó más dudas que certezas con su reacción tan exagerada. "Para ser mentira, tuvo una reacción demasiado exagerada", cerró.

Embed

Los 15 puntos de la certera respuesta de Rodrigo Lussich a Diego Poggi: "Pánfilo sin calle"

El miércoles en Intrusos, América Tv, en la sección Escandalones se reflejó un rumor que circuló en las redes en los últimos días de un supuesto romance entre Diego Poggi y el ex Gran Hermano Santiago Bati Larrivey, que habría desatado una profunda crisis de Poggi con su pareja.

Poggi desmintió ese trascendido y adelantó que se puso en contacto por primera vez con un abogado. "A Bati no lo conozco, lo conocí la primera vez cuando salió de la casa, se dijeron cosas falsas. Yo tengo claro quien soy, tengo una vida muy tranquila y estamos mejor que nunca (sobre su pareja)", dijo Poggi desde el ciclo del reality Espiando la casa.

Ante esto, Rodrigo Lussich no se quedó callado y desde su cuenta en X compartió un categórico descargo con 15 puntos donde le respondió sin filtros a Diego Poggi tras sus dichos.

Así fue la contundente respuesta de Rodrigo Lussich a Diego Poggi: "Algunas consideraciones sobre este fo...", comenzó su descargo y luego detalló los 15 puntos.

1) Hago una sección en Intrusos que se llama Escandalones (hace 6 años la hago) que, en tono humorístico, entre otras cosas, levanta posteos de redes sobre farándula. No es que me senté y dije 'tengo una primicia, este muchacho fue infiel bla bla…' (pudo ser así, pero no fue el caso). En ese contexto puse una serie de posteos que contaban una supuesta infidelidad suya. En todo caso el error fue haberme hecho eco de lo que -él dice- no es cierto.

2) Después me tuve que fumar que me insulte primero por teléfono (le corté porque a mí no me grita ni mi viejo) y después en audios de WhatsApp (que conservo).

Embed

3) Le dije que hoy le iba a pedir disculpas al aire por haberme hecho eco -en todo caso- de un tweet fake -según él-, pero le tomo su versión, no hay problema.

4) Pero eso no lo conformaba; quería que yo diga que mentí, que le arruiné la vida prácticamente; me dijo que soy una mierda, me amenazó y varias barbaridades más. Tras lo cual lo bloqueé por insoportable.

5) Al no poder hablar conmigo le siguió rompiendo las pelotas a Pallares (Adrián), nos hizo llamar por la gente de Telefe para que lo 'cuidemos', siguió amenazando con juicios y que iba a 'ir a LAM' (jajajaja) a defenestrarme.

6) Jamás me hago llamar 'periodista'; no estoy ejerciendo en este momento la profesión. Soy conductor de un programa, y si pudiera hacerme llamar de alguna manera me auto percibo 'animador', como él se percibe 're genio de las redes, streamer, capo, gorila peludo y trolo cool'.

Por lo tanto lejos de mi honrar la profesión, cero culpa en ese sentido.

7) Nadie pretende arruinarte la vida falso picante. Levanté de las redes algo bastante puntual que ya estaba publicado en portales y rodaba hace días.

8) De hecho mientras yo estaba al aire en Gossip el chico ex GH estaba hablando del tema. Imagínate tu diría la One!

9) Este pánfilo sin calle me acusa de habérmelo querido 'levantar y tirarle onda' jajaja (hace como 8 años) como si fuera un delito. Estaba soltero, era un día de semana, estaba al pedo, el pibe está bueno (como miles) y tiré un fuego a ver si picaba y me alegraba un rato de tedio. Obviamente no sabía que era tan pelotudo en ese momento.

10) Ya que se tomó el trabajo de ir a un abogado por primera vez, que proceda. Que se ahorre las mediaciones porque ni pienso presentarme. Que avance el juicio y cuando eso suceda, en 5 años mínimo, lo charlamos. Ahora ni ganas. Claramente yo también pondré un abogado y veremos qué elementos encuentro para defenderme.

11) Lo de que tengo una “vida de mierda” estaría por verse. Él no me conoce para concluir eso con tanta determinación. Ni yo a él. Pero viéndolo agazapado detrás de los vidrios de la casa de Gran Hermano susurrando como si la casa de Gh fuese el Pentágono y no un mono ambiente con dos cámaras, dejo aquí expresadas mis dudas sobre la suya.

12) Por lo que vi en el feed de mi cuenta de X en base a sus dichos sobre mi, me llama la atención la cantidad de gente que te odia, bebé! Siempre pienso que los chimenteros somos los que tenemos más hate, pero las pestes que dicen de vos, lo que te odian tus ex compañeros de TN, entre otras cosas que me cuentan y tal vez replico más tarde, me dejan mudo.

12) No necesito que me digan “te creo, Rodrigo”, porque no es una info mía. Solo mostré lo que se decía.

13) Te recomiendo ser más prolijo y menos puto malo.

14) Pelea de putos siempre garpa. Y no está pasando nada, menos aún un feriado. Aprovechen.

15) Qué largo!

Pd: Ah; cuando te baje la espuma, chihuahua de goma, analiza ese descargo pedorro que hiciste sobre mi. Verás que estás haciendo conmigo lo mismo que denuncias que hice con vos. Me estás calumniando, hablando de mi vida privada y buscas revancha en espejo. Quizás al final sos más mierda que yo, quien te dice…

rodrigo lussich dura respuesta a diego poggi.jpg