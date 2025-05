Wanda Nara se fue de boca con una empleada y destrozó a la China Suárez: explosivas definiciones

Al tiempo que agregó que Wanda "no paraba de hablar de La China. Es una manipuladora y todo el tiempo decía que Mauro no iba a conocer a una mujer como ella, tan elegante como ella", según los mensajes que la manicura le hizo llegar.

Embed

Y como si eso fuera poco, la mujer mandó al frente a la mayor de las Nara quien la hizo esperar en la puerta y le hizo saber a Vázquez que ni una propina le dio. “Pensé que me iba a dar propina, pero no, me agradeció y me dijo que puedo utilizar su imagen en las redes”, confió.

Así, el conductor televisivo agregó que la manicura "está indignada", y que "no va a ir más a la casa de Wanda", mientras que Pochi acotó: "Son muchas las que está enojadas con ella".

Por último, la empleada también reveló que los hijos de Wanda le pedían todo el tiempo a su madre que dejase de hablar de la China, algo que por supuesto no hizo. “Los nenes le decían ‘mamá, soltá a La China’. Tiene mucha obsesión y no deja de ver constantemente las fotos con Icardi”, concluyó, Vázquez.

wanda nara china suarez mauro icardi 2.jpg

El provocador gesto con el que la China Suárez se burló de Wanda Nara desde Miami y con Mauro Icardi

Está claro que el enfrentamiento que la China Suárez mantiene con Wanda Nara por Mauro Icardi, desde que se desató el Wandagate allá por octubre de 2021, se agiganta cada vez más. Y las redes sociales son el espacio perfecto donde ambas suelen lanzarse picantes dardos.

Así, si bien en algún momento se pelearon virtualmente para ver quién era más fanática de Hello Kitty, por estas horas en las que la actriz e Icardi aterrizaron en Miami resultó otro momento ideal para Eugenia quien se las ingenió para burlarse de la ex de su actual pareja.

Fanática confesa de las compras millonarias en las marcas de ropa, accesorios, perfumería y tecnología más caras del mundo, la mayor de las Nara suele ostentar en sus redes cada vez que se da algún gustito sea en productos de Luis Vuitton, Gucci, Prada o Ives Saint Laurent, sólo por mencionar algunos de sus diseñadores favoritos, tal como lo hizo recientemente en su viaje a Brasil cuando fue a grabar un video musical.

Embed

Así las cosas, instalada Eugenia Suárez en Miami por cuestiones de su agenda laboral, a donde fue no sólo junto a Mauro Icardi sino también con su peluquero Juanma Cativa y su maquilladora, la actriz también hizo su tour de compras al igual que su archienemiga.

Y si bien desde sus redes sociales evitó compartir sus paseos y compritas millonarias, fue su estilista quien sí lo hizo. Allí se la puede ver a la China cargada de bolsas en una lujosa tienda y parodiando a Wanda, mostrando en primer plano las costosísimas marcas. ¡Tremendo!