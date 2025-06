El grave problema de salud de la Tana que alarmó a todos y Gran Hermano cortó la transmisión

Esa escena causó gran preocupación en todos los seguidores del reality que se preguntaron al instante qué le pasaba a la Tana y cómo seguirá su estado de salud.

Cabe recordar que Ulises Apostolo, Eugenia Ruiz y La Tana deberán enfrentarse el lunes por la noche y una de ellos deberá abandonar el programa.

Gran Hermano descubrió la sucia jugada de La Tana: ella intentó negarla y podría suceder lo peor

A medida que se acerca la esperada final de la actual edición de Gran Hermano (Telefe), el cansancio y la ansiedad se evidencia claramente en los participantes. Claro que algunos intentan algunos atajos para sortear de la mejor manera posible estos últimos días encerrados.

Tal parece ser el caso de Katia La Tana Fenocchio, quien protagonizó una inesperada situación al intentar una particular maniobra que casi le cuesta la estadía.

Todo ocurrió durante la breve estadía de Petrona, quien fue elegida precisamente por La Tana para que haga campaña por ella en esta recta final del reality pero fue sancionada y expulsada por romper las reglas del juego al ingresar cigarrillos de contrabando a la casa.

Por esta situación, Katia fue llamada por el Big al confesionario para que devolviera los cigarrillos que le había traído Petrona o fue advertida que sufriría una graven sanción.

Fue entonces que La Tana debió admitir todo. “Vengo a ser honesta: acá tenía 4 puchos que me dio Petrona. Los quiero dar porque no quiero tener problemas y menos ensuciarme. Lo de Petrona es un bajón y no pego una con las visitas. La entiendo pero no me quiero ir por unos puchos. Por eso fui y los devolví”, terminó confesando.