Gran Hermano descubrió la sucia jugada de La Tana: ella intentó negarla y podría suceder lo peor

Todo ocurrió durante la breve estadía de Petrona, quien fue elegida precisamente por La Tana para que haga campaña por ella en esta recta final del reality pero fue sancionada y expulsada por romper las reglas del juego al ingresar cigarrillos de contrabando a la casa.

Por esta situación, Katia fue llamada por el Big al confesionario para que devolviera los cigarrillos que le había traído Petrona o fue advertida que sufriría una graven sanción.

Fue entonces que La Tana debió admitir todo. “Vengo a ser honesta: acá tenía 4 puchos que me dio Petrona. Los quiero dar porque no quiero tener problemas y menos ensuciarme. Lo de Petrona es un bajón y no pego una con las visitas. La entiendo pero no me quiero ir por unos puchos. Por eso fui y los devolví”, terminó confesando.

La Tana devuelve los cigarrillos de Petrona - captura GH.jpg

Gran Hermano se enojó y expulsó a Petrona por contrabando de cigarrillos

Este martes Gran Hermano volvió a enojarse con uno de los exparticipantes por haber roto las reglas del juego y lo expulsó de la casa más famosa del país.

"Una vez más debo dirigirme a ustedes para referirme a ciertas actitudes que considero inadecuadas, incorrectas, contrarias a la confianza que yo les brindo al abrirles las puertas de mi casa y permitirles formar parte de esta experiencia", comenzó diciendo el ojo que todo lo ve.

"Quiero decirles que una visita quebrantó las normas, pero lo más grave es que traicionó un acuerdo preestablecido al ingresar de manera encubierta al menos un atado de cigarrillos", remarcó.

"Quizás piense que este tipo de gestos puedan ser considerados audaces, osados, pícaros. Yo los califico como un engaño a la confianza de lo que hacía mención. Pero hay más. Esta misma persona, en algunas oportunidades, tuvo la imprudencia de brindar comentarios del afuera que lesionan el espíritu del juego", siguió.

Luego, reveló quién fue la visitante que incumplió con el reglamento del juego: "Se trata de Petrona. Lamento realmente mucho, Petrona, que hayas incurrido en estas desobediencias, las cuales merecen una severa sanción. Pero lamento aún más que la jugadora que te eligió, y quien también depositó en vos su confianza, se vea afectada por tus inconductas. Te informo, Katia (Fenocchio), que lo sucedido te quita toda posibilidad de obtener inmunidad la semana que viene y que en estas nominaciones solo podrás otorgarle un voto a una persona".

Acto seguido, el 'Big' le comunicó a la tucumana su salida del reality. "Petrona, paso a comunicarte mi decisión: te expulso de mi casa. Ahora mismo dirigite hasta la puerta giratoria. Más tarde, te entrego tus pertenencias. Y quiero decirte, Petrona, que los cigarrillos que ingresaste ilegalmente no podés dejarlos a ningún compañero, se van con vos en este instante", cerró.