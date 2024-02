Cinthia Fernández quebró en llanto tras haber llegado a un acuerdo con Matías Defederico

"Hay una deuda de alimentos por ejecutas. Matías dice que no tiene liquidez. Entonces, nosotros dijimos fue: 'compensemos'. Ambos progenitores le deben alimentos a sus hijos, Cinthia tiene liquidez, entonces, Matías cede lo que le corresponde a él de la vivienda", sumó el letrado.

Embed

Cinthia expresó su tranquilidad porque su ex decidió hacerse cargo de sus obligaciones atrasadas: "Celebro que él haya tomado conciencia. No sé si está ahogado o por qué, no me interesa, pero se terminó esto".

La bailarina no pudo evitar emocionarse al recordar el momento más duro de los últimos años. "Un día mi mamá me manda una mensaje y me dice: 'no hay yogurt para las nenas'. Entré a la cuenta del banco y tenía 2 mil pesos. No sabía cómo decirle a mi mamá que no iba a poder llevarles yogurt", contó, entre lágrimas.

"Eso me desesperó. Eso fue horrible. No tener plata para comprar comida es feísimo. Lo solucioné porque me encontré con gente muy buena en el camino. Ese día la niñera me vio devastada. Yo no podía más", agregó.

La ex angelita recordó que Ángel de Brito le dio una gran ayuda en ese momento. "Tenía dos trabajos. En uno no me pagaban y, en el otro, cobraba cuando terminaba con mi participación. Ahí me rescató Ángel. Por eso, le debo muchísimo. Gracias a él le pude dar de comer a mis hijas", rememoró

Al finalizar, Cinthia resaltó que, con el tiempo, su situación económica mejoró, aunque tuvo que continuar con su lucha en la Justicia. "Hoy no tengo esos problemas, pero la pasé mal. Afortunadamente, ahora llegamos a este acuerdo y estamos esperando que sea homologado", cerró.

La irónica reacción de Cinthia Fernández a las críticas por tomarse vacaciones en el comienzo de clases

Cinthia Fernández fue duramente cuestionada por los internautas al tomarse vacaciones con sus hijas Charis, Bella y Francesca durante la primera semana de clases.

“El viaje que viene no es en Argentina ni Uruguay”, había contado la bailarina a través de Instagram y había revelado que “es en el exterior pero no en Miami”.

Más tarde, luego de recibir varios comentarios, la modelo publicó en sus historias de Instagram irónica: "Qué gente pelot... A las madres tan preocupadas por ser tan excelentes madres quiero decirles que soy la peor mamá del mundo, porque las voy a hacer faltar a clases la primera semana en la que no hacen un cara…”.

cinthia fernández 2 ig.jpg

Después, en una publicación que hizo en sus redes sociales junto a una foto con sus tres hijas, Cinthia sumó sarcástica: “Para la gente preocupada por mis viajes y la escolaridad de mis hijas”.