Las lágrimas de Cinthia Fernández por el final de su conflicto judicial con Matías Defederico: "Orgullosa de mí"

"Quiero contarles que hoy mi lucha llegó a su fin, después de muchos años de pelearla, en los que pasé por todo el repertorio de cosas malas que puede pasar una mujer que lucha por los derechos de sus hijos se terminó", comenzó su emotivo posteo en redes, donde en el final festeja tomando champagne.

"El responsable es él, Roberto Castillo, el hombre que se cargó como pocos mi caso, que logró un precedente histórico en la Justicia que es conseguir la figura de “alimentos futuros hasta la mayoría de edad“. Un tipo más soñador, luchador y apasionado que yo, que dijo: ‘esto algún día tiene que cambiarse y yo lo voy a lograr’", continuó destacando la labor de su letrado.

Y siguió a puro elogio: "Una justicia que lo escuchó y empezó a abrir la cabeza y él transformó el curso de esta causa y las que vendrán. Una luz de esperanza en el camino de esas 7 de cada 10 mujeres que quedan solas con todo".

"Para muchos fui loca, de vividora, de quilombera, insoportable, monotemática, la llorona por guita; para otros soy esta, la que deja el futuro de sus hijas asegurado. La que logró lo que nadie pensaba, la que nunca se rindió. Estoy muy orgullosa de mí", comentó Cinthia Fernández.

Y cerró: "Gracias a mi mamá, mis hijas, mis amigos, mi abogado y todo su equipo que aguantaron mi angustia y me ayudaron a cuidar lo que más amo en esta vida. Y este gracias también es para mí, me siento muy orgullosa de lo que soy y logré".

Cinthia Fernández aniquiló a Rodrigo de Paul tras defender a Tini Stoessel antes que a Camila Homs

Tini Stoessel lanzó su nuevo álbum Un mechón de pelo con mucha repercusión, donde abrió su corazón a través de las más duras canciones de su carrera.

Además de referirse a la enfermedad de su padre Alejandro Stoessel y el odio y críticas en las redes sociales, también dedicó un tema a su noviazgo con Rodrigo de Paul y el escándalo con su ex mujer, Camila Homs, quien en su momento la acusó de romper su familia.

Tras conocerse la fuerte letra de Ni de ti, el futbolista de la Selección Argentina salió a bancar públicamente a la cantante y no del mismo modo a la madre de sus hijos, Francesca y Bautista.

En este contexto, desde la red social X, Cinthia Fernández se metió en la polémica y castigó con dureza al deportista, con un categórico mensaje.

"¿De Paul más cagón no puede ser no? El único que no priorizó sus hijos fue él!", lanzó muy picante la panelista. Y agregó: "¿Es necesario lo que hace? Más cholulo y poco huevo no hay!".

De Paul y Homs se separaron en medio de un gran escándalo mediático en 2021 y luego el futbolista comenzó un noviazgo con Tini, de quien se separó a mediados de 2023.