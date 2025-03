Martín Redrado aclaró si existe una promesa económica a Luciana Salazar por Matilda: "Terreno..."

"Capítulo terminado. Estoy muy feliz y profundamente enamorado de mi mujer y por lo tanto no sé qué dice o no dice, tengo mucho trabajo", afirmó Martín Redrado.

Y en cuanto a su vínculo con Matilda, Martín dejó en claro: "Yo lo he dicho y no hay dudas: yo no soy el padre de Matilda. Sí acompañé un sueño que ella siempre tuvo cuando era pareja de Luciana. Como tal me parecía lógico acompañarla cuando éramos pareja".

"Yo no estuve cuando nació su hija y tampoco conviví. Algunos abogados han querido meter la figura de padre a fin pero yo no he convivido, no he estado, simplemente apoyé un deseo y lamentablemente no se pudo tener una buena relación de ex", sostuvo el economista.

Consultado si le hizo una "promesa económica" a Luciana Salazar por la pequeña cuando aún eran pareja, Redrado confirmó: "No. Mientras éramos pareja apoyé su deseo. No entiendo por qué reclama, eso tendríamos que preguntar más en el terreno psicológico o quizás la gente que la rodea, no sé. No me preocupa y cada uno sigue su camino".

"Ahora hay un reclamo económico, si hay algo más que eso no me toca a mí interpretarlo", finalizó contundente.

El duro comunicado de Marcovecchio ante los actos de Wanda Nara y Mauro Icardi y Luciana Salazar con Martín Redrado

Al feroz enfrentamiento legal de Wanda Nara con Mauro Icardi donde sus hijas menores de edad resultan una suerte de botín de guerra, se suma el que Luciana Salazar con Martín Redrado por la manutención de la hija de la modelo.

Lo cierto es que en los últimos meses, tanto Wanda como Icardi no pararon de filtrar violentos videos donde sus hijas de 9 y 10 años quedan expuestas participando de las discusiones de los mayores.

En tanto, en las últimas horas volvió a tomar protagonismo la pelea de Salazar con Redrado, precisamente por la manutención de la hija de 7 años de la modelo, que nació bajo subrogación de vientre cuando Luciana estaba en pareja con el economista e incluso él costeó todo el tratamiento si bien asegura no ser el padre.

En este contexto, quien hizo una profunda reflexión sobre el tema fue Elba Marcovecchio, quien por un lado es la representante legal de Mauro Icardi, así como también de Yanina Latorre, quien fue demandada por Salazar justamente por cuestiones relacionadas con el mismo tema, tras preguntarse la angelita de qué trabaja Luli.

Así las cosas, arrobando a la conductora SQP, América Tv, la famosa abogada hizo saber su firme postura desde sus Instagram Stories.

“Proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes es también preservarlos de la sobreexposición que hacen muchos padres. Los chicos no son objetos nuestros, ni escudos, ni trofeos. Visibilicemos este tema, hagámoslo por quienes más amamos”,sentenció.