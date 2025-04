El polémico mensaje de Marianela Mirra a José Alperovich por su cumpleaños: "Vamos a..."

Desde las redes sociales, al cumplirse el cumpleaños número 70 de Alperovich el 13 de abril, Marianela compartió una historia en su cuenta de Instagram con un romántico mensaje a su pareja, con quien se conoce hace dos décadas.

Con una imagen de Alperovich y musicalizado con la canción Ese maldito momento de la banda No Te Va Gustar, Mirra volvió a reiterar que cree en la inocencia del ex gobernador de Tucumán.

“Feliz cumple rey! Vamos a salir adelante juntos de esta!", indicó la ex GH al comienzo. Y siguió: "Es un sufrimiento no poder tenerte conmigo, como el día que me arrebataron mis sueños y el amor tan grande que construimos cada día!”.

marianela mirra mensaje cumpleaños jose alperovich.jpg

Marianela Mirra explicó por qué tardó dos décadas en blanquear su polémica relación con José Alperovich

La polémica sobre el noviazgo de Marianela Mirra con José Alperovich sigue creciendo a medida que pasan los días. "No voy a soltarle la mano, creo en él más que nunca", aseguró la ganadora de Gran Hermano 2007 sobre la condena por abuso sexual que pesa sobre su pareja; y ahora habló con Ángel de Brito sobre su relación con el exgobernador tucumano.

El conductor de LAM compartió con la audiencia de América TV los mensajes que hace tiempo Mirra le hizo llegar pidiéndole ayuda por el caso de Alperovich.

Así, tras el informe que pudo verse sobre el vínculo de Marianela y el político, Ángel leyó la reciente charla que mantuvo con la ex Gran Hermano.

"Cuando no expuse mi relación era porque no pude, no era el momento", explicó Mirra y se defendió asegurando: "No me hace una mentirosa, él priorizaba la política".

"Todos los tapes que mostraron (negando su romance con Alperovich) son antes de la pelea con Rial, donde va al hueso y me presiona a hablar de política. Él empezaba en la radio y yo no tenía interés ni de hablar de alguien ni de acostarme con Rial", continuó la exhermanita sobre las conversaciones de chat que filtraron entre ellos.

Al tiempo que disparó firme: "Me di cuenta que todo era mentira y expuse su modus operandi". "Cuando digo que no estaba habilitada a hablar de la causa es porque se está peleando la domiciliaria, ya que José está muy mal de salud", confió y respaldó a su pareja: "Nosotros si defendemos tanto es porque sabemos lo que pasó. Lamentablemente, hay sentencia, mientras exista el 1% no vamos a bajar los brazos".

Por último, concluyó firme: "A la gente le interesaba saber y yo no sentí ganas de explicar antes. Lo explico ahora, aunque sea el peor momento. Respeté que él no quiso hacerlo antes".