El contundente descargo de Catalina Gorostidi tras conocerse que El Villano tiene VIH

Ante la noticia que dio El Villano, la ex Gran Hermano publicó un descargo contundente.

"Me están llegando millones de mensajes. Quiero aclarar una sola cosa. Con El Villano hicimos un videoclip. Nunca estuve con él. Lo vi dos veces en mi vida. Nunca salí con él. Nunca pasó nada", afirmó.

Cata también se refirió al diagnóstico ue recibió el artista. "Creo que tiene mucha valentía. Ojalá esté muy bien. Recuerden siempre usar protección", concluyó, tajante.

El Villano reveló que tiene VIH y hay preocupación por la salud de Catalina Gorostidi: el fuerte video

En un video en su cuenta de Instagram, El Villano contó que tiene VIH y generó preocupación por la salud de Catalina Gorostidi, con quien en el pasado habría tenido una relación.

"Tengo HIV y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me pare de hacerlo", comenzó diciendo.

"Siento que mi propósito es compartirle toda mi verdad desde lo más oscuro que viví hasta la luz y conectar con Dios. La verdad que me sentía muy bien en mi mejor momento de vida y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV y todo me salió bien pero HIV positivo", siguió.

"No sé quién me contagió, no sé a quién contagié porque hace dos años que estoy con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien porque siempre nos cuidamos, pero me di cuenta que no era algo que me lo iba a guardar para mí", completó.

El posteo de El Villano generó enorme repercusión en las redes sociales. Algunos usuarios recodaron el vínculo del artista con la ex Gran Hermano y advirtieron que ella debería hacerse estudios.