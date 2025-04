La difícil noticia que recibió More Rial tras el casamiento de su ex Facundo Ambrosioni

“More cambió de cuenta por baja de la anterior”, informó el abogado Alejandro Cipolla.

De esta manera, la hija de Jorge Rial tuvo que comenzar de cero con sus redes y abrió una nueva cuenta de Instagram en la que hasta el momento obtuvo 20mil seguidores.

Así las cosas, Morena estrenó su cuenta con un picante mensaje que no pasó desapercibido. “Aunque me quieran callar, no lo van a lograr”, escribió en una historia.

More Rial nueva cuenta

Facundo Ambrosioni, el ex de Morena Rial, se casó: los detalles de la romántica boda

El ex de Morena Rial, Facundo Ambrosioni, se casó este fin de semana con Camila Triviño y compartió en sus redes fotos y videos de la romántica boda.

Ambrosioni, quien se separó de la hija de Jorge Rial hace más de cinco años, dio el sí frente a sus seres queridos en una iglesia de Córdoba. Entre los presentes estuvo Francesco, el hijo que Facundo tuvo con Morena.

En una de las imágenes que compartieron de la celebración se pudo ver a la pareja posando en la iglesia junto a familiares y a Francesco, quien sostenía un cartel que decía: "Papi, ahí viene nuestro amor".

facundo ambrosioni casamiento.jpg

Para la boda, el futbolista eligió un smoking negro y una camisa blanca. En tanto, Camila lució un vestido de novia blanco largo y al cuerpo, con un escote corazón, cubierto de pedrería.

En las historias de Instagram de Facundo también se pudo ver el detalle de la torta de casamiento. La decoración de la misma contó con una foto de los novios cortada a la mitad.