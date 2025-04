Marianela Mirra explicó por qué tardó dos décadas en blanquear su polémica relación con José Alperovich

"Cuando no expuse mi relación era porque no pude, no era el momento", explicó Mirra y se defendió asegurando: "No me hace una mentirosa, él priorizaba la política".

"Todos los tapes que mostraron (negando su romance con Alperovich) son antes de la pelea con Rial, donde va al hueso y me presiona a hablar de política. Él empezaba en la radio y yo no tenía interés ni de hablar de alguien ni de acostarme con Rial", continuó la exhermanita sobre las conversaciones de chat que filtraron entre ellos.

Al tiempo que disparó firme: "Me di cuenta que todo era mentira y expuse su modus operandi". "Cuando digo que no estaba habilitada a hablar de la causa es porque se está peleando la domiciliaria, ya que José está muy mal de salud", confió y respaldó a su pareja: "Nosotros si defendemos tanto es porque sabemos lo que pasó. Lamentablemente, hay sentencia, mientras exista el 1% no vamos a bajar los brazos".

Por último, concluyó firme: "A la gente le interesaba saber y yo no sentí ganas de explicar antes. Lo explico ahora, aunque sea el peor momento. Respeté que él no quiso hacerlo antes".

La explosiva reacción de Marianela Mirra contra un ciclo de televisión: "Ojalá se mueran"

Este domingo, en El run run del espectáculo (Crónica TV), la conductora Diana Zurco, quien está reemplazando provisoriamente a Lio Pecoraro y Fernando Piaggio, mostró la violenta respuesta de la ex Gran Hermano, Marianela Mirra, a una de las productoras del programa.

"No era necesario responder de esa forma, porque creo que tampoco se dio el tenor del abordaje, como para recibir esa respuesta", comentó la presentadora.

Acto seguido, la producción expuso los chats. En el mensaje se podía leer: “Hola, Marianela, ¿cómo va? Soy productora de Crónica y te contacto porque abordamos tu caso hoy”.

“Sinceramente nos interesa contar con tu palabra, saber cómo estás, cómo te sentís con este revuelo”, agregó la trabajadora del programa.

Luego, la pareja de José Alperovich le respondió furiosa: “Jamás van a contar con mi palabra. Tienen una grosería única, de los más dañinos que vi y escuché. Ojalá se mueran”.

Inmediatamente, la productora le preguntó: “¿Por qué me decís esto?”. “Por todo. No tienen idea y son unos atrevidos sinvergüenzas”, le contestó Mirra, irritada por cómo abordaron el tema de su romance con el exgobernador en el programa.