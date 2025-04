Wanda Nara sorprendió con un sugestivo posteo después de un encuentro íntimo: "Ahorcada"

Sobre esa misma foto, la rubia expresó sin filtros: “No necesito un hombre para nada, excepto cuando llega la noche y me quiero sacar mi collar de serpiente. Ayer sentía que moría ahorcada por Bulgari”.

Hace unos días en DDM (América TV) revelaron quién sería el hombre con el que Wanda habría empezado una nueva relación: “Él se llama Daniel Guzmán Jr. y tiene 32 años”.

La incómoda reacción de Wanda Nara al ver las fotos y videos de sus hijas con La China Suárez

Wanda Nara siempre está en el centro de la polémica. Pero, esta vez no tuvo mucho que ver. Fue Mauro Icardi quien incumplió con todos los pedidos de la Justicia y las imágenes aparecieron de inmediato.

Y como no podía ser de otra menra, Wanda habló al respecto: “Icardi es un chiquito caprichoso. Que quiere hacer todo el tiempo... Wanda también. Wanda también, pero de Wanda ya lo sabemos. Wanda es mucho más que caprichosa. Wanda es calculadora, maneja todo, maneja los hilos”, contaron este lunes en Puro Show (El Trece).

“Mirá, hoy hablé con Wanda. Hablé más de 50 minutos con Wanda. La noté muy tranquila. Ella lo que me decía es, realmente yo lo que siempre le digo a mis hijas cuando tienen una cuestión con el tema de la pareja del padre, es, chicas, su papá va a ser su papá para siempre. No importa quién esté al lado. No importa quién esté. Va a ser su papá para toda la vida. Y ella realmente es como que la noté tranquila. Hasta la noté tranquila con respecto a su separación con Elián”, dijo Pochi, amiga de Wanda.

“O sea, como que ella me dice, yo ya quiero estar tranquila. No quiero más quilombo. Entonces, lo que yo entiendo es que ella quiso correrse. Y efectivamente que el padre se ocupe de estar con sus hijas de la manera que él consideraba ya intermediante. Ella ya no habla con él. Hablan las asistentes. Lo que le tienen que decir las chicas se lo dicen las chicas, digo, Mauro a las nenas con la asistente intermediando. Yo ya no tengo nada que ver acá. Lo que acá pase no tiene que ver conmigo ya”, señaló.

“Es provocadora La China también. La China sabe que un poquito le pincha la orejita a Wanda y acá hay algo también de mujer a mujer, para mí, me puedo confundir, pero de mujer a mujer hay una guerra también. Mujer a mujer. Sí, hay un duelo, claramente estuvo mal, porque sí, hay una orden de la Justicia que dice que no tiene que estar con ella y ella también, porque ella también sabe que hay una orden de la Justicia”, acotaron.