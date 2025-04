El Villano reveló que tiene VIH y hay preocupación por la salud de Catalina Gorostidi: el fuerte video

"Siento que mi propósito es compartirle toda mi verdad desde lo más oscuro que viví hasta la luz y conectar con Dios. La verdad que me sentía muy bien en mi mejor momento de vida y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV y todo me salió bien pero HIV positivo", siguió.

"No sé quién me contagió, no sé a quién contagié porque hace dos años que estoy con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien porque siempre nos cuidamos, pero me di cuenta que no era algo que me lo iba a guardar para mí", completó.

Noticia en desarrollo.