Marianela Mirra confesó cuál fue el desesperado pedido que hizo la familia de José Alperovich

Mirra le explicó a la conductora de América TV que la familia del exgobernador de Tucumán, hoy condenado y preso por abuso sexual a su sobrina, le hizo un desesperado pedido al tiempo que señaló sobre la relación: “Ella dice que es pareja de Alperovich hace casi 20 años”.

Asimismo, sobre la supuesta extorsión de Jorge Rial al abogado del político pidiéndole plata, Latorre leyó el mensaje de Mirra: "‘Ellos siempre supieron que yo era la pareja -me habla de la familia de Alperovich-, solo me pidieron ahora que blanquee. Yo no lo pensé: fui y blanqueé en Instagram, porque José me lo pidió".

“Me dijo que estaban hartos de las extorsiones. Se ve que lo que le pedían era mucha plata. ‘Yo siempre fui incondicional con José, cosa que mi familia odia. Yo no quiero plata, yo lo único que quiero es estar con él porque lo amo. No es que no viva bien, pero yo no necesito nada’”, continuó leyendo Yanina el argumento de Mirra.

Además, Marianela le aclaró que jamás tuvo vínculo alguno con la esposa y los hijos del exgobernador tucumano, pero que por la presunta extorsión de Rial empezó a acercarse. En tanto, sobre por qué eliminó los posteos mostrando las cartas que le escribió a Alperovich junto con una fotografía tomados de la mano, argumentó que lo hizo porque no quería que la gente se riera de él.

“Me dice que de la señora está separado hace mucho, pero que los políticos son de sostener a la mujer y a los hijos para que los voten. La mujer siempre supo que existía, los hijos también. Que no había ni mal ni buen vínculo, que no había. Ella sostiene que los hijos y José le pidieron que blanquee”, agregó Latorre sobre la extensa conversación que mantuvo con Marianela Mirra.

Y por último, fue tajante sobre las versiones de boda que circularon por estas horas: “Dice que no se va a casar con José, dice que no tiene pensado irse a vivir fuera del país ni cambiar el abogado como dijeron en otros programas”.

Se conocieron detalles del accidente sexual que Marianela Mirra habría tenido con José Alperovich: "Se la quebró"

Esta semana, la ex Gran Hermano Marianela Mirra blanqueó está en pareja con el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich.

"Mi pareja es Alperovich. Voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo a muerte en él ayer, hoy y siempre", expresó al hablar de su vínculo con el referente del peronismo.

Este jueves en Puro Show (El Trece) dieron cuenta de una versión que indica que el ex gobernador José Alperovich habría tenido una accidente sexual tras un encuentro con Marianela Mirra.

“En 2010, aterrizó un avión sanitario desde Tucumán que traía a Alperovich, que había un accidente con la bicicleta tenido a las dos de la mañana y tuvieron que hacerle una operación en su miembro masculino”, detalló Angie Balbiani.

Rápidamente, Matías Vázquez sumó: “Muchos dicen que la bicicleta se llamaba Marianela Mirra”.

Desde Tucumán, el periodista Juan Luna reconoció que a partir de una foto del ex gobernador en silla de ruedas “es que se empieza a tejer este mito”.

“El mito era que en el momento de tener una relación sexual con Marianela Mirra habría ocurrido este incidente”, completó Luna. "Se la quebró", remató Matías Vázquez.