El firme mensaje de Rusherking tras sabarse su separación de Ángela Torres: "Serio el asunto..."

Pese a que ya no están juntos, Rusherking y Ángela aún se siguen en Instagram y todo indica que la separación fue en buenos términos.

Se separaron Ángela Torres y Rusherking: los detalles de la dura decisión

El conductor de LAM (América TV), Ángel de Brito, reveló este jueves que Ángela Torres y Rusherking se separaron. "No hay terceros en discordia", aseguró el periodista.

"Ella es mayor que él"; "Son primer hervor"; "Los dos son cantantes"; "Ella tiene familiares famosos"; "La separación es muy reciente, hace una semana se terminó todo", fueron algunas de las pistas que dio el comunicador a modo de enigmático.

"No hay terceros en discordia, porque lo chequeamos con ellos. Todavía no salió el comunicado, puede salir. Fue decisión de los dos separarse. El motivo: reiteradas peleas, discutían mucho, no se ponían de acuerdo en varias cosas", detalló Ángel.

No es la primera vez que Torres y Rusherking se pelean. En enero habían anunciado su ruptura y luego se reconciliaron.

Por último, De Brito leyó el mensaje que le mandó la actriz: "'Terminamos super bien y hay mucho respeto', nos dijo ella".