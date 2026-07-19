De Dua Lipa a Matt Damon: los famosos que dijeron presente en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Rating: cuánto midió la final entre Argentina y España en el Mundial 2026

La definición del Mundial 2026 entre Argentina y España detuvo la rutina nacional y se transformó en uno de los hitos televisivos más relevantes del año.

Desde temprano, las señales encargadas de la transmisión desplegaron un operativo especial con móviles en vivo, entrevistas y análisis desde el estadio. Los primeros reportes de IBOPE mostraban que a las 16:15 Telefe alcanzaba picos de 37.8 puntos de rating, mientras TyC Sports llegaba a 13.8 puntos y la TV Pública registraba 5.1 puntos.

Minutos más tarde, a las 16:23, Telefe se mantenía en 37.3 puntos, TyC Sports descendía levemente a 13.4 y la TV Pública quedaba en 4.6 puntos.

A las 16:41, la señal de las pelotitas trepaba a 38.5 puntos, consolidando su liderazgo absoluto en la gran final. TyC Sports marcaba 13.5 puntos y la TV Pública se sostenía en 4.7.

Cuando el reloj marcaba las 16:46 y el marcador seguía 0 a 0, Telefe registraba 37.3 puntos, TyC Sports 13.2 y la TV Pública 4.4. Ya en el entretiempo, a las 17:14, el minuto a minuto reflejaba 38.3 puntos para Telefe, 12.4 para TyC Sports y 4.9 para la TV Pública.

Las cifras confirmaron la magnitud del evento: millones de argentinos se reunieron frente a la pantalla para seguir el choque decisivo entre la Selección y España.

La final también generó un fuerte impacto en redes sociales, donde los nombres de Lionel Messi, Lionel Scaloni y los principales referentes del equipo nacional dominaron las tendencias del día.

Con los datos definitivos aún en proceso, todo indica que la transmisión quedará entre las más vistas del 2026 y podría superar los registros de partidos anteriores de la Selección en esta Copa.

Ya en la semifinal contra Inglaterra, el conjunto argentino había logrado números extraordinarios, lo que alimentaba la expectativa por conocer cuánto marcaría el duelo final frente a España.