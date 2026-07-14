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Encontraron muerto al bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro: estaba desaparecido en Miami

Michael-Anthony Leones Espino, el bailarín de 28 años la Rosalía y Rauw Alejandro, conocido como Mykee, había sido reportado como desaparecido el domingo 12 de julio. Días después, las autoridades de Miami-Dade confirmaron que fue encontrado muerto cerca de unas vías de tren.

14 jul 2026, 15:00
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Michael-Anthony Leones Espino, de 28 años, reconocido bailarín que compartió escenario con artistas de renombre como Rosalía y Rauw Alejandro, fue encontrado muerto en Miami tras permanecer desaparecido desde el domingo pasado.

De acuerdo con la información oficial, el joven, conocido artísticamente como Mykee, había sido visto por última vez alrededor de las 12:30 del domingo (hora de Estados Unidos), cuando salió de una vivienda ubicada en Southwest 161st Court. Luego de varios días de búsqueda, la oficina del sheriff del condado de Miami-Dade confirmó que su cuerpo fue localizado cerca de la 162.ª Avenida Suroeste y la 138.ª Terraza Suroeste, en las proximidades de unas vías de tren. Aunque las circunstancias de su muerte aún son materia de investigación, la cadena estadounidense NBC indicó que las primeras hipótesis apuntan a un posible suicidio.

Michael-Anthony Leones Espino, el artista de 28 años conocido en el mundo del espectáculo como "Mykee", había sido reportado como desaparecido el domingo 12 de julio. Las autoridades locales confirmaron el hallazgo de su cuerpo cerca de unas vías de tren en el condado de Miami-Dade.

Su impacto también se extendía al mundo digital; bajo el usuario @mykeemooves, acumulaba casi 80.000 seguidores en TikTok e Instagram, donde compartía material exclusivo del backstage de las giras y sus coreografías junto a las estrellas del pop latino.

Qué dijo Rauw Alejandro tras la muerte del bailarín

Conmovido por la noticia, Rauw Alejandro recurrió a sus redes sociales para despedir a Mykee, con quien compartió gran parte de su carrera artística. "Ocho años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida", escribió el músico.

Más adelante, el artista recordó el carisma del bailarín, resaltó su "luz y sonrisa" y cerró el mensaje con una emotiva despedida: "Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz mi hermano".

Mientras tanto, la investigación continúa y las autoridades del condado de Miami-Dade aún no difundieron información adicional sobre las circunstancias del fallecimiento, a la espera del avance de las pericias.

     

 

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