Encontraron muerto al bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro: estaba desaparecido en Miami

Michael-Anthony Leones Espino, de 28 años, reconocido bailarín que compartió escenario con artistas de renombre como Rosalía y Rauw Alejandro, fue encontrado muerto en Miami tras permanecer desaparecido desde el domingo pasado.
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Michael-Anthony Leones Espino, el bailarín de 28 años la Rosalía y Rauw Alejandro, conocido como Mykee, había sido reportado como desaparecido el domingo 12 de julio. Días después, las autoridades de Miami-Dade confirmaron que fue encontrado muerto cerca de unas vías de tren.