Encontraron muerto al bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro: estaba desaparecido en Miami

Qué dijo Rauw Alejandro tras la muerte del bailarín

Conmovido por la noticia, Rauw Alejandro recurrió a sus redes sociales para despedir a Mykee, con quien compartió gran parte de su carrera artística. "Ocho años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida", escribió el músico.

Más adelante, el artista recordó el carisma del bailarín, resaltó su "luz y sonrisa" y cerró el mensaje con una emotiva despedida: "Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz mi hermano".

Mientras tanto, la investigación continúa y las autoridades del condado de Miami-Dade aún no difundieron información adicional sobre las circunstancias del fallecimiento, a la espera del avance de las pericias.